Смольный пока не определил параметры, на основании которых хотел принимать решения об ужесточении коронавирусного режима. Целесообразности в новых ограничениях пока не видят ни сами чиновники, ни Роспотребнадзор.

Ни запретов, ни послаблений. Вице-губернатор Елин рассказал, чего ждать бизнесу на второй волне пандемии

Фото: предоставлено аппаратом вице-губернатора Евгения Елина

Несмотря на рост числа средних и тяжелых случаев заболеваний COVID-19, Смольный в плановом режиме возобновил работу кинотеатров и фуд-кортов. Параллельно чиновники готовятся возвращать больницы в коронавирусный режим, а сами себе напомнили о предписании носить на работе маски и замерять температуру. Но бизнес пока может выдохнуть — ни запретов, ни ограничений городские власти прямо сейчас вводить не планируют. Но и о новых послаблениях пока мечтать не приходится.

— Евгений Иванович, в последние две недели мы видим рост в статистике заболеваемости коронавирусом. Комздрав рапортует, что осталось всего 16% свободных ковидных коек. Как городские власти будут реагировать на это с точки зрения ограничений для бизнеса?



— Пока никаких ограничений вводить не планируем. Подъем [заболеваемости] есть, но он ожидаемый в рамках эпидемии гриппа и пока не носит критичного характера.

— Есть ли понимание, какие показатели будут критичными?

— Сейчас так не ставится вопрос. Это больше вопрос медицинский. Опять же критичными для чего, для закрытия? Возможности медицинской сети у нас есть. Мы вывели ряд медицинских учреждений из режима ковида в свое время, пока мы их не вводим. Резервы есть в достаточном объеме.

— Как я понимаю, была поставлена задача выработать критические параметры, в зависимости от которых ограничения могут или не могут вводиться.

— План (дорожная карта подготовки ко второй волне. — Прим. ред.) принят. Критические параметры не стали определять, потому что слишком большое количество нюансов и факторов, и нельзя сказать — если заболеваемость, условно говоря, 300 человек в день, то тогда мы вводим ограничения. Такие параметры не ставились, и сейчас их вряд ли возможно поставить.

— Но на первой волне у Роспотребнадзора было понимание, когда что закрывать и при каких параметрах распространения инфекции и свободного коечного фонда снимать ограничения. Почему сейчас такого понимания нет?



— Сейчас нет целесообразности устанавливать такие параметры. Федеральная служба (Роспотребнадзор. — Прим. ред.) на сегодняшний день такие не вводит, соответственно, и мы не вводим.

— Обсуждаются ли другие механизмы борьбы с распространением эпидемии — может быть, не тотального закрытия, но точечных мер, усиления контроля за соблюдением принятых стандартов безопасности?

— Точечные меры все известны. Перчаточно-масочный режим, плюс вакцинация от гриппа, плюс наращивание медицинской сети.

— В докладе о второй волне, который подготовили ученые для Смольного, была рекомендация разделить все сферы деятельности на группы, в зависимости от риска столкнуться с инфекцией и уровня контактов с другими людьми. Проводится ли такая работа?

— Мы не планируем сейчас никаких закрытий. И ограничений.

— Обсуждается ли, в таком случае, дальнейшее снятие ограничений? Например, все еще запрещены публичные мероприятия. Есть ли какое-то объяснение, почему фестивали и концерты можно, а митинги нельзя? Почему они опаснее?



— Я не занимаюсь митингами. Это не моя специальность.

— Обсуждается ли какое-то смягчение правил работы в условиях пандемии? Например, сегодня Ассоциация компаний розничной торговли предложила главе федерального оперштаба Татьяне Голиковой отказаться от обеззараживания воздуха с помощью рециркуляторов, так как это слишком дорого.

— Мы требования обеззараживающих ламп не вносили [в 121 постановление], это рекомендации Роспотребнадзора (в разработанных Смольным стандартах безопасной деятельности для розничной торговли они присутствуют. — Прим. ред.). Но темы снижения других издержек — на защитные экраны, маски — тоже не обсуждаются. Это несвоевременно. Мы не планируем повышать нагрузку, но для того, чтобы вводить льготные режимы и снижать уровень защиты, тоже не видим оснований.

— Когда Смольный представит «третий пакет» мер поддержки бизнесу? Что в него в итоге войдет? В какую сумму он оценивается?

— Принципиально рассматриваем отмену пересмотра кадастровой стоимости и мораторий на индексацию ставки налога на имущество. Расчет выпадающих доходов будет зависеть от того, на сколько будем откладывать пересмотр — до 2022, до 2023 года, а также какой в итоге будет ставка. Сейчас идут обсуждения для выработки единой позиции органов власти.



Беседовала Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»

