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05.09.2020 16:20
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«Батюшка» с полной сумкой человеческих костей задержан на пути в Петербург

Мужчина в красноярском Енисейске раскапывал могилы, собирал останки и продавал их в Петербурге как святые мощи. Мошенник был задержан на железнодорожном вокзале.

Как пишет 5 сентября NGS24, на сканере багажа в Красноярске контролеры увидели кости и вскрыли сумку. Её владельца увели в караульное помещение и вызвали полицию, которая заключила мужчину под стражу. Выяснилось, что кости принадлежат разным людям.

Пассажир, который сначала представился батюшкой, уже даёт показания. В отношении него возбудили уголовное дело.

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Комментарии (3)

lamer
Пролечить самозванца огнем животворящим. Ну или галоперидолом и электричеством.
Ser_N0771
Пока живут на свете дураки,
Обманом жить нам, стало быть, с руки (с)
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