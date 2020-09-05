«Батюшка» с полной сумкой человеческих костей задержан на пути в Петербург

Мужчина в красноярском Енисейске раскапывал могилы, собирал останки и продавал их в Петербурге как святые мощи. Мошенник был задержан на железнодорожном вокзале.

Как пишет 5 сентября NGS24, на сканере багажа в Красноярске контролеры увидели кости и вскрыли сумку. Её владельца увели в караульное помещение и вызвали полицию, которая заключила мужчину под стражу. Выяснилось, что кости принадлежат разным людям.

Пассажир, который сначала представился батюшкой, уже даёт показания. В отношении него возбудили уголовное дело.