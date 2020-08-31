Чемпион мира по футболу заболел коронавирусом и узнал об этом в день презентации в новой команде
Чемпион мира по футболу и новичок «Реал Сосьедада» Давид Сильва заболел COVID-19. Об этом 31 августа сообщается на официальном сайте испанского клуба.
В сообщении сказано, что сейчас футболист находится на самоизоляции, а болезнь проходит бессимптомно. Также известно, что о положительном тесте на коронавирус он узнал в день презентации в новой команде.
🔃 RT si a ti también te encanta @21LVA 🤩#OngiEtorriDavid #AurreraReala pic.twitter.com/dN3R0bA9Fo— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 31, 2020
Полузащитник Давид Сильва перешел в «Реал Сосьедад» из «Манчестер Сити» в середине августа этого года. Его контракт с испанским клубом подписан до 30 июня 2022 гола. За англичан он выступал десять лет и успел завоевать множество наград. Ранее спортсмен также становился чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании.