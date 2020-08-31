Чемпион мира по футболу и новичок «Реал Сосьедада» Давид Сильва заболел COVID-19. Об этом 31 августа сообщается на официальном сайте испанского клуба.



В сообщении сказано, что сейчас футболист находится на самоизоляции, а болезнь проходит бессимптомно. Также известно, что о положительном тесте на коронавирус он узнал в день презентации в новой команде.