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31.08.2020 23:12
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Чемпион мира по футболу заболел коронавирусом и узнал об этом в день презентации в новой команде

Чемпион мира по футболу и новичок «Реал Сосьедада» Давид Сильва заболел COVID-19. Об этом 31 августа сообщается на официальном сайте испанского клуба.

В сообщении сказано, что сейчас футболист находится на самоизоляции, а болезнь проходит бессимптомно. Также известно, что о положительном тесте на коронавирус он узнал в день презентации в новой команде.

Полузащитник Давид Сильва перешел в «Реал Сосьедад» из «Манчестер Сити» в середине августа этого года. Его контракт с испанским клубом подписан до 30 июня 2022 гола. За англичан он выступал десять лет и успел завоевать множество наград. Ранее спортсмен также становился чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании.

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Комментарии (2)

Femida_5e4d02367da01
А то, что более 60 процентов этих бесполезнейших тестов являются ложноположительными, уже забыли? Офигеть можно, человек чувствует себя нормально, даже не чихает, ему делают тест, который почему-то получается положительным, и человека запирают на 15 суток. Просто так. Потому что тест. Застрелись.
ОльгаМР
Только олимпийские чемпионы носят это звание пожизненно. А всем остальным звание чемпиона присваивается только до следующего чемпионата. Чемпионы сейчас - Франция. А испанцы - бывшие чемпионы (экс-).
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