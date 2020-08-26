Тезка дочери Шувалова не добрала 100 баллов по ЕГЭ, но прошла на бюджет в МГУ. После внимания СМИ вуз назвал это ошибкой

Сайт МГУ сообщил о зачисленной на бюджет тезке дочери бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова. Она смогла поступить даже с огромным отставанием от других абитуриентов, пишет 26 августа Forbes.



Согласно опубликованному на сайте вуза списку, девушка была зачислена на специальность «Клиническая психология» по общему конкурсу с 230 баллами. В списке из 37 фамилий она оказалась на последней строчке. При этом от других поступивших Шувалову отделяло больше 100 баллов. А, например, в прошлом году проходной балл на факультете психологии на эту специальность составлял 329.