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26.08.2020 16:56
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Тезка дочери Шувалова не добрала 100 баллов по ЕГЭ, но прошла на бюджет в МГУ. После внимания СМИ вуз назвал это ошибкой

Сайт МГУ сообщил о зачисленной на бюджет тезке дочери бывшего первого вице-премьера Игоря Шувалова. Она смогла поступить даже с огромным отставанием от других абитуриентов, пишет 26 августа Forbes.

Согласно опубликованному на сайте вуза списку, девушка была зачислена на специальность «Клиническая психология» по общему конкурсу с 230 баллами. В списке из 37 фамилий она оказалась на последней строчке. При этом от других поступивших Шувалову отделяло больше 100 баллов. А, например, в прошлом году проходной балл на факультете психологии на эту специальность составлял 329.

После того, как Forbes обратился в МГУ за комментариями, список подчистили, заявив, что произошла ошибка и на самом деле Шувалова поступила на контрактное обучение — там и 203 баллов достаточно.

На сайте госкорпорации ВЭБ.РФ, председателем которой является Шувалов, говорится, что у Игоря Шувалова четверо детей: два сына и две дочери.

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Комментарии (8)

Алекс99
Так это тезка или реальная дочь? Дата рождения совпадает?
И да, как-то странно: хотели бы принять в обход конкурса — логичнее было исправить количество баллов, чем так подставляться: эти списки родители абитуриентов под микроскопом рассматривают.
urvas
"Сайт МГУ сообщил о зачисленной на бюджет тезке дочери ..."
Скока-скока тёзке академики зачислили?
Olen
Нищеброд даже с огромными деньгами остаётся внутри нищебродом.
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