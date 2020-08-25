Доверенное лицо Тихановской в Белоруссии отправили под арест. Её задержание объяснили спецоперацией
Член президиума координационного совета оппозиции Ольга Ковалькова отправлена под административный арест за несанкционированную акцию на проходной Минского тракторного завода. По её словам, общение с рабочими продлилось несколько минут.
Как сообщает портал TUT.by, 25 августа суд Заводского района Минска признал Ковалькову виновной в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. Митингом с призывами к стачке милиция сочла встречу на проходной Тракторного завода, куда Ковалькова, по её словам, приехала, чтобы обсудить с рабочими и начальством ситуацию на предприятии, где вторую неделю инициируют забастовку.
Через пять минут в разговор вмешалась милиция и бойцы ОМОН в балаклавах. Командир взвода Алексей Ковалев скрытые лица объяснил проведением специальной операции, подробности которой он не может разглашать.
Ольга Ковалькова является доверенным лицом бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, она входит в президиум координационного совета оппозиции. Задержанный с Ковальковой член КС Сергей Дылевский также получил 10 суток ареста.
Массовые акции протеста проходят в Минске две недели, со дня президентских выборов 9 августа. Белорусы сначала были недовольны официальными результатами, согласно которым у Лукашенко больше 80 процентов голосов, затем пылу добавили жестокие задержания и избиения в изоляторах. Несколько человек за время протестов по всей стране погибли. Белорусские предприятия, среди которых и МТЗ, устраивали забастовки, после чего Лукашенко предложил закрывать заводы на замок, если они не хотят работать.