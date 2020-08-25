Доверенное лицо Тихановской в Белоруссии отправили под арест. Её задержание объяснили спецоперацией

Член президиума координационного совета оппозиции Ольга Ковалькова отправлена под административный арест за несанкционированную акцию на проходной Минского тракторного завода. По её словам, общение с рабочими продлилось несколько минут.



Как сообщает портал TUT.by, 25 августа суд Заводского района Минска признал Ковалькову виновной в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий. Митингом с призывами к стачке милиция сочла встречу на проходной Тракторного завода, куда Ковалькова, по её словам, приехала, чтобы обсудить с рабочими и начальством ситуацию на предприятии, где вторую неделю инициируют забастовку.