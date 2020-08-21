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21.08.2020 15:15
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Путин: Белорусские проблемы должны решаться руководством страны в диалоге с гражданами. Лукашенко заявил, что с президентом РФ «у него взаимопонимание»

Владимир Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщает 21 августа РИА Новости.

«Была акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в белорусские дела и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с ее гражданами», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как пишет РИА «Новости», Александр Лукашенко заявил, что «белорусская проблема для России не менее важна, чем для Белоруссии», а «с президентом РФ у него взаимопонимание».

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Комментарии (6)

ahiir
По поводу Белоруссии (как и Украины) вопросов больше всего
к Путину... Он потворствовал негодяям, шерамыжникам. нытикам
и русофобам(!), выбросил им триллионы рублей, которые пригодились
бы на помощь пенсионерам, многодетным и обычным семьям,
на строительство детских садов и дорог...
260551481
Забыл добавить что посредниками в "переговорном процессе" выступает ОМОН с дубинами и резиновыми пулями...
hal9000
С этим понятн..переходим к Навальному..потом к коклам
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