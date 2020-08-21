Путин: Белорусские проблемы должны решаться руководством страны в диалоге с гражданами. Лукашенко заявил, что с президентом РФ «у него взаимопонимание»

Владимир Путин обсудил ситуацию в Белоруссии с членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщает 21 августа РИА Новости.



«Была акцентирована неприемлемость какого-либо вмешательства извне в белорусские дела и безальтернативность урегулирования всех внутрибелорусских проблем руководством этой страны в диалоге с ее гражданами», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Как пишет РИА «Новости», Александр Лукашенко заявил, что «белорусская проблема для России не менее важна, чем для Белоруссии», а «с президентом РФ у него взаимопонимание».

