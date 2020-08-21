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21.08.2020 15:03
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В номерах по трое, тест на коронавирус по требованию и зрители. Минспорта упростило правила проведения соревнований

Министр спорта Олег Матыцин договорился с главным санитарным врачом Анной Поповой и упростил порядок проведения соревнований. Ключевое — тест на коронавирус для участников федералы больше не требуют, а зрителей можно пустить не только на футбольные стадионы.

Как следует из дополнений к регламенту, которые были опубликованы 21 августа, теперь обязательный тест на коронавирус для участников и организаторов требовать могут только в случае, если настаивать будет региональный Роспотребнадзор. Причины, по которым это может произойти, в документе не уточняются.

Кроме того, разрешены пресс-конференции, интервью и прочие формы общения со СМИ, но обязательно чтобы все были в масках.

Включили в дополнения и пункт о размещении спортсменов в гостиницах — не больше чем по трое детей. Взрослых спортсменов, тренеров и прочих участников процесса — по двое. Руководителей команд отчего-то велено селить по одному, правда есть и сноска — «по возможности».

Изменен и пункт, которым на спортивные объекты запрещалось пускать кого-то, кроме спортсменов и организаторов. Теперь в нем появилось слово «зрители».

Проводить соревнования Роспотребнадзор разрешил 9 июля, но зрителей, за исключением футбольных матчей, на них не пускали.

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