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19.08.2020 18:59
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На Фонтанке за 175 млн руб. отремонтируют 102-метровый участок набережной. Автомобилистам придётся потесниться

На реке Фонтанке начали ремонтировать участок набережной в створе Бородинской улицы, что между Гороховой улицей и переулком Джамбула в Центральном районе Санкт-Петербурга. Работы продлятся до мая 2021 года.

Как сообщает 19 августа пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», генеральным подрядчиком проекта выступает ООО «Строительная компания «Орион плюс», генеральным проектировщиком — АО «Инжиниринговая компания «РГП». Авторский надзор осуществляет ООО «ПромДорСтрой». Лимит финансирования составляет 175,23 миллиона рублей. За эти деньги будет капитально отремонтирован отрезок в 102 метра.

Набережная здесь давно требовала внимания: гранитная мостовая тротуара просела, а значит, разрушилась бутовая кладка. Из-за раскрытия швов между плитами ухудшился водоотвод с тротуара, что провоцировало дальнейшее разрушение бутовой кладки и пагубно влияло на гранитную облицовку набережной. Теперь предстоит восстановить нарушенную дорожную конструкцию, гранитную облицовку стенок, обеспечить грунтопроницаемость. На фотографиях «Мостотреста» видно, что работы уже начались: ограждения и тумбы демонтируют.

Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»
Фото: СПб ГБУ «Мостотрест»

Подрядчик усилит основание подпорной стенки, переберёт и отреставрирует гранитную облицовку набережной и тротуарные плиты. Решёткам и тумбам вернут исторический вид.

На этом участке набережной, перед пересечением с Гороховой улицей, обычно интенсивное дорожное движение. Его собираются ограничивать. Автомобилистам рекомендуют следить за объявлениями Государственной административно-технической инспекции.

Скриншот с сайта ГАТИ gati-online.ru
Скриншот с сайта ГАТИ gati-online.ru

Напомним, что ещё на двух набережных вводятся ограничения движения из-за ремонтных работ: на Октябрьской и набережной Мойки.

Скриншот с сайта ГАТИ gati-online.ru
Скриншот с сайта ГАТИ gati-online.ru

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Комментарии (1)

veteran78
Чёй то дешево подрядились. Да уж не мас -ква .
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