На реке Фонтанке начали ремонтировать участок набережной в створе Бородинской улицы, что между Гороховой улицей и переулком Джамбула в Центральном районе Санкт-Петербурга. Работы продлятся до мая 2021 года.

Как сообщает 19 августа пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест», генеральным подрядчиком проекта выступает ООО «Строительная компания «Орион плюс», генеральным проектировщиком — АО «Инжиниринговая компания «РГП». Авторский надзор осуществляет ООО «ПромДорСтрой». Лимит финансирования составляет 175,23 миллиона рублей. За эти деньги будет капитально отремонтирован отрезок в 102 метра.