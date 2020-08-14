На Луначарского работают саперы. Под утро там нашли тело мужчины с травмами, похожими на взрывные ранения
Следственный комитет, полиция и саперы работают с утра 14 августа в Выборгском районе. Утром в пятницу мужчина, гулявший с собакой, нашел там тело мужчины.
Как стало известно «Фонтанке», погибшего с ранениями, характерными при взрыве, нашли у дома 74 по проспекту Луначарского утром в пятницу. В полицию позвонил мужчина, который гулял с собакой и совершил страшную находку.
По предварительной информации, погибший — 52-летний житель соседнего дома. У него накануне якобы случился конфликт с супругой, в ходе которого он высказывал суицидальные мысли. Затем около часа ночи соседи слышали хлопок, но не придали ему значения.
Следственно-оперативные мероприятия на месте продолжаются.