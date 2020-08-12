«Пожар» на подводной лодке в Кронштадте оказался плановыми сварочными работами

Пожарные проверили сообщение очевидцев о возгорании на Кронштадтском морском заводе. Вызов оказался ложным.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу 12 августа, сообщение о том, что на заводе в Кронштадте около 16 часов загорелась подводная лодка, оказалось ложным вызовом.



«В результате проверки было установлено, что дым от наружных газосварочных работ принят за пожар», — сообщили в ведомстве.



На заводе также сообщили, что информацией о пожаре не располагают.

