Трамп сказал, где объявит решение переизбираться президентом США

Президент США Дональд Трамп готов объявить о своем согласии на выдвижение кандидатом от республиканцев на предстоящих выборах главы государства из Белого дома либо под Геттисбергом (штат Пенсильвания), где в 1863 году произошло одно из крупнейших сражений Гражданской войны в США.
We have narrowed the Presidential Nomination Acceptance Speech, to be delivered on the final night of the Convention (Thursday), to two locations - The Great Battlefield of Gettysburg, Pennsylvania, and the White House, Washington, D.C. We will announce the decision soon!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2020
"Мы сузили количество рассматриваемых мест для объявления о согласии на выдвижение кандидатом в последний вечер съезда [Республиканской партии] (четверг) до двух - великое поле сражений Геттисберга (Пенсильвания) и Белый дом (Вашингтон, округ Колумбия). Мы скоро объявим о решении!" - написал президент.
Битва при Геттисберге, произошедшая в начале июля 1863 года, стала одним из крупнейших сражений Гражданской войны в США. Атака Северовирджинской армии (основное боевое соединение южан численностью 75 тыс. человек) под командованием генерала Роберта Эдварда Ли на позиции северян была успешно отражена Потомакской армией (около 90 тыс. человек) под командованием генерала Джорджа Мида. Армия Конфедерации была вынуждена отступить, утратив стратегическую инициативу. Ее потери составили, по разным данным, от 23 до 28 тыс. человек, потери северян - 23 тыс. человек.