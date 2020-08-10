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10.08.2020 07:14
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Ловите лето за хвост. В Петербурге последний тёплый день перед похолоданием

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Температура в Санкт-Петербурге пока на верхней границе нормы. Сегодня ещё можно насладиться по-настоящему летней погодой, но совсем скоро придётся доставать зонтики и даже плащи.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 августа в Санкт-Петербурге будет облачно с прояснениями, ночью местами могли пройти кратковременные дожди, днём же преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, то есть временами довольно сильный. Воздух прогреется до 21-23 градусов.

За 57-летнюю историю погодных наблюдений, 10 августа в Петербурге чаще всего бывает облачно с прояснениями, без осадков, от 12 до 23 градусов тепла. Холоднее всего в этот день было в 1975 году, плюс 5, а жарче всего в 2018 году, плюс 31 градус. Самый сильный ветер скоростью до 8,2 м/с был зафиксирован в 1963 году, напоминает «Яндекс».

11 и 12 августа станет уже прохладнее, 12-14 градусов ночью и 16-18 днём. Завтра возможны небольшие дожди.

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Скриншот из www.meteo.nw.ru
Скриншот из&nbsp;<a href="http://www.meteo.nw.ru/" class="_">www.meteo.nw.ru</a>
Скриншот из www.meteo.nw.ru

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