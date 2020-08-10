Ловите лето за хвост. В Петербурге последний тёплый день перед похолоданием

Температура в Санкт-Петербурге пока на верхней границе нормы. Сегодня ещё можно насладиться по-настоящему летней погодой, но совсем скоро придётся доставать зонтики и даже плащи.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 10 августа в Санкт-Петербурге будет облачно с прояснениями, ночью местами могли пройти кратковременные дожди, днём же преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный 5-10 м/с, то есть временами довольно сильный. Воздух прогреется до 21-23 градусов.

