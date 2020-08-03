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03.08.2020 22:44
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Компания миллиардера Брэнсона показала концепт самого быстрого пассажирского самолета в мире — в три раза быстрее скорости звука

Компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic представила концепт самолета, который может стать самым быстрым пассажирским лайнером в мире. Как сообщается 3 августа на сайте компании, самолет сможет вместить до 19 человек.

По планам Virgin Galactic, воздушное судно будет развивать скорость в 3 Маха (около 3700 км/ч) — оно станет быстрее скорости звука в три раза, а летать будет на высоте более 18 км.

Фото: © Virgin Galactic 2020
Фото: © Virgin Galactic 2020
Фото: © Virgin Galactic 2020

В Virgin Galactic сообщили, что подписали соглашение о сотрудничестве с Rolls-Royce, который займется разработкой технологий для двигателя нового самолета. Ранее компания уже сотрудничала с Concorde в подобном проекте. Напомним, последним пассажирским самолетом, обгонявшим скорость звука, был как раз французско-британский Concorde (развивал скорость до 2400 км/ч). Однако последний полет он совершил еще в 2003 году — проект был закрыт из-за низкой рентабельности.

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Комментарии (4)

Мужской Взгляд
В истребителе такой полёт выглядит более надёжным, как-никак, но есть парашют, да и управляемость у истребителя значительно выше. Вообще это зря придумали, сверхзвуковой полёт значительно опаснее и с окупаемостью снова будут проблемы.
Vikosa
Самолёт , который разгоняется быстрее адронного коллайдера , однозначно поможет отыскать темную материю...выйдишь после полета весь в темной материи 😂
sektor7
Летайте первым классом!!
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