Компания миллиардера Брэнсона показала концепт самого быстрого пассажирского самолета в мире — в три раза быстрее скорости звука
Компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic представила концепт самолета, который может стать самым быстрым пассажирским лайнером в мире. Как сообщается 3 августа на сайте компании, самолет сможет вместить до 19 человек.
По планам Virgin Galactic, воздушное судно будет развивать скорость в 3 Маха (около 3700 км/ч) — оно станет быстрее скорости звука в три раза, а летать будет на высоте более 18 км.
В Virgin Galactic сообщили, что подписали соглашение о сотрудничестве с Rolls-Royce, который займется разработкой технологий для двигателя нового самолета. Ранее компания уже сотрудничала с Concorde в подобном проекте. Напомним, последним пассажирским самолетом, обгонявшим скорость звука, был как раз французско-британский Concorde (развивал скорость до 2400 км/ч). Однако последний полет он совершил еще в 2003 году — проект был закрыт из-за низкой рентабельности.