Компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic представила концепт самолета, который может стать самым быстрым пассажирским лайнером в мире. Как сообщается 3 августа на сайте компании, самолет сможет вместить до 19 человек.



По планам Virgin Galactic, воздушное судно будет развивать скорость в 3 Маха (около 3700 км/ч) — оно станет быстрее скорости звука в три раза, а летать будет на высоте более 18 км.