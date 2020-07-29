В Шушарах к концу года планируют достроить детский сад, а в Ленсоветовском — школу

Детский сад в Шушарах и школа в Ленсоветовском должны быть введены в эксплуатацию до конца 2020 года. Об этом сообщили в СК «Дальпитерстрой» после осмотра хода строительства социальных объектов в Шушарах губернатором Петербурга Александром Бегловым.

«Темпы строительства сейчас достаточно высокие, но подрядчики обещают форсировать работу, чтобы и школа, и детский сад могли принять детей уже весной 2021 года. Объекты будут выкуплены у застройщика после ввода их в строй», — сообщил Александр Беглов.