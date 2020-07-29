В Шушарах к концу года планируют достроить детский сад, а в Ленсоветовском — школу
Детский сад в Шушарах и школа в Ленсоветовском должны быть введены в эксплуатацию до конца 2020 года. Об этом сообщили в СК «Дальпитерстрой» после осмотра хода строительства социальных объектов в Шушарах губернатором Петербурга Александром Бегловым.
«Темпы строительства сейчас достаточно высокие, но подрядчики обещают форсировать работу, чтобы и школа, и детский сад могли принять детей уже весной 2021 года. Объекты будут выкуплены у застройщика после ввода их в строй», — сообщил Александр Беглов.
Оба здания строятся по проектам, разработанным архитекторами СК «Дальпитерстрой». В детском саду в Шушарах будет 18 групп по 25 человек: от ясельных (для детей 1,5-2 лет) до подготовительных (для детей 6-7 лет). . В здании также предусмотрен бассейн с чашей 7 на 3 метра, дополнительные помещения для кружков, музыкальный и физкультурный залы.
В школе в Ленсоветовском будут работать два бассейна, три спортзала, футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольные и баскетбольные площадки. Также предусмотрены два лифта, один из которых оборудован для маломобильных детей. В настоящее время там ведутся работы по прокладке внутренних инженерных сетей, чистовой отделке и благоустройству территории.