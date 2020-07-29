«У нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну». Лукашенко призвал силовиков Беларуси к прозрачности следствия над задержанными россиянами
Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности, на котором заслушад доклады о ситуации в связи с задержанием в Беларуси более трех десятков представителей иностранной частной военной компании. Об этом 29 июля сообщает агентство БЕЛТА.
«Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», — заявил Лукашенко.
Глава республики также дал поручение пресс-секретарю Наталье Эйсмонт наладить связь с с российскими средствами массовой информации, в том числе с Telegram-каналами: «Чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну».
33 человека, которые, как заявляли СМИ Беларуси, являются бойцами ЧВК Вагнера, были задержаны сегодня в одном из санаториев Минского района. Они привлекли администрацию заведения свои тихим отдыхом без алкоголя и одеждой в стиле милитари.
Как выяснила «Фонтанка», задержанные перед президентскими выборами, которые должны состояться 9 августа, связаны с ЧВК Вагнера и конфликтом на юго-востоке Украины. Некоторые задержанные — выходцы из Донецка.