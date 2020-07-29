FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +17
71.92р84.26р
Подбираем вузОнлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
29.07.2020 18:48
2
Печать

«У нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну». Лукашенко призвал силовиков Беларуси к прозрачности следствия над задержанными россиянами

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совета безопасности, на котором заслушад доклады о ситуации в связи с задержанием в Беларуси более трех десятков представителей иностранной частной военной компании. Об этом 29 июля сообщает агентство БЕЛТА.

«Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит», — заявил Лукашенко.

Глава республики также дал поручение пресс-секретарю Наталье Эйсмонт наладить связь с с российскими средствами массовой информации, в том числе с Telegram-каналами: «Чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты — хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну».

33 человека, которые, как заявляли СМИ Беларуси, являются бойцами ЧВК Вагнера, были задержаны сегодня в одном из санаториев Минского района. Они привлекли администрацию заведения свои тихим отдыхом без алкоголя и одеждой в стиле милитари.

Как выяснила «Фонтанка», задержанные перед президентскими выборами, которые должны состояться 9 августа, связаны с ЧВК Вагнера и конфликтом на юго-востоке Украины. Некоторые задержанные — выходцы из Донецка.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (2)

aleksejkorobov
батька плесневой картошки переел что ли? совсем кукуха поехала уже.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний