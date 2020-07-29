В больницах Петербурга остаются 3110 пациентов с COVID-19. Город увеличит число запасных «ковидных» коек в преддверии второй волны

По его словам, нагрузка на больницы постепенно снижается, стационары постепенно переводят обратно на плановый приём. Однако город готовится к новой волне и поэтому планирует увеличить количество коек, зарезервированных под пациентов с коронавирусом.

В Петербурге на данный момент лечение от коронавируса в стационарах проходят 3110 пациентов. Как сообщил губернатор города Александр Беглов на совещании с Владимиром Путиным 29 июля, 68% из 9 721 койки, предназначенных для ковидных больных, свободны.

«Риски возвращения коронавируса остаются, особенно в осенне-зимний период. Поэтому мы принимаем все меры по расширению сети медицинских стационаров, которые в случае осложнения эпидемической обстановки можно будет задействовать в кратчайшие сроки», — заверил Беглов.

В последнем месяце 2020-го вместе с введением в эксплуатацию нового корпуса Госпиталя для ветеранов войн добавится 302 койки. В Николаевской больнице готовят 300 инфекционных коек, в больнице Святителя Луки — 165. Упомянул Беглов и строящийся корпус больницы № 33 в Колпино. В Ленэкспо же к осени смогут принять уже 2449 ковидных пациентов.



«До конца года за счет бюджета планируется построить и ввести 9 объектов здравоохранения — поликлиники, больницы и станции скорой помощи. Ещё 4 объекта здравоохранения город получит от инвесторов», — отметили в Смольном.