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29.07.2020 10:13
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В Петербурге задержали мужчину, который в прошлом году убедил знакомого отдать ему 7 млн рублей в Сочи

Смена фамилии не помогла жителю Петербурга долго скрываться от ищущих его полицейских Краснодарского края. Залечь на дно он пытался в квартире, которую купил в Северной столице 15 лет назад.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 июля, оперативники петербургского главка взяли 35-летнего уроженца Казахстана накануне около восьми вечера на Петровском проспекте. Задержанного с зимы 2019 года ищут в Сочи, где местный бизнесмен передал ему 6,7 млн рублей для создания совместной фирмы, однако прибыли не дождался. Обратился в полицию, которая возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Мужчина с 2005 года имел собственность в Петербурге и за это время дважды успел сменить фамилию.

Его доставили в 71 отдел полиции, где он пробудет до решения его судьбы инициатором розыска.

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Комментарии (1)

zlopopik
Везло довольно долго. в 20 лет уроженец Казахстана приобрел себе квартиру в Петербурге. 2 раза менял фамилии. на доверии получал крупные суммы. Теперь будет время поразмыслить над смыслом жизни.
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