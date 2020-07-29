В Петербурге задержали мужчину, который в прошлом году убедил знакомого отдать ему 7 млн рублей в Сочи

Смена фамилии не помогла жителю Петербурга долго скрываться от ищущих его полицейских Краснодарского края. Залечь на дно он пытался в квартире, которую купил в Северной столице 15 лет назад.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 июля, оперативники петербургского главка взяли 35-летнего уроженца Казахстана накануне около восьми вечера на Петровском проспекте. Задержанного с зимы 2019 года ищут в Сочи, где местный бизнесмен передал ему 6,7 млн рублей для создания совместной фирмы, однако прибыли не дождался. Обратился в полицию, которая возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

