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27.07.2020 09:11
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Рулить велели старшему. Стали известны подробности угона машины с несовершеннолетними в салоне и тремя ДТП

Петербургские полицейские вечером в воскресенье ловили детей, подозреваемых в том, что они угнали автомобиль у 34-летней горожанки. О погоне «Фонтанка» сообщала накануне. Как стало известно 27 июля, в исчезнувшем с Комсомольской улицы белоснежном «Лифане» было сразу четверо подростков. Трактовать веселье в салоне вне рамок Уголовного кодекса правоохранителям будет сложно.

О том, что от дома в Зеленогорске пропало её имущество, специалист по социальной работе Психоневрологического интерната № 1 сообщила около 16 часов вечера. Наряды ГИБДД перехватили машину уже через полтора часа на Заневском проспекте. Пытаясь лавировать в потоке, несовершеннолетние задели как минимум три другие машины и врезались в «Ленд Ровер». В салоне «Лифана» в розыске оказались двое 14-летних и один 15-летний подросток. Ещё одного, самого старшего из компании – 16 летнего жителя Зеленогорска, товарищи посадили за руль.

Всех участников поездки на чужой машине передали родителям. По факту угона возбуждено уголовное дело.

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Комментарии (3)

Vadim_LO
Автор заголовка в школу ходил? Угнана кем-то машина, в которой были несовершеннолетние....да ещё в неё поместились три ДТП)
lietuva
Жаль , что не с Замшиной улицЕ угнали китайскую таратайку ...
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