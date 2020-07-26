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26.07.2020 19:14
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Угнанный в Курортном районе «Лифан» догоняли на Невском. Из машины вытащили несовершеннолетних

Погоня с тремя ДТП по Невскому проспекту в Петербурге закончилась за мостом Александра Невского и задержанием двоих несовершеннолетних молодых людей. Машину угнали минимум за 40 километров от места поимки.

По данным «Фонтанки», белый «Лифан» уехал без владельца из Курортного района города около шести часов вечера 26 июля. Владелец обратился в полицию, информацию передали ГИБДД. Инспектор заметил подходящую под описание машину на Невском проспекте, двигалась она на большой скорости. Вскоре наряды гнались за автомобилем, по пути водитель «Лифана» задел минимум три автомобиля в потоке, но серьезных ДТП удалось избежать. Остановить его удалось на Заневском проспекте у съезда с моста через Неву.

Фото: «Фонтанка.ру» 

В салоне находились двое, обоим нет 18 лет. Известно, что автомобиль они завели, замкнув провода. Оба задержаны.

Фото: «Фонтанка.ру» 

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Комментарии (1)

Danik
Номера скрыли ладно, а что лица героев прятать. Пусть люди знают воров в лицо. Может где кому это и поможет.
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