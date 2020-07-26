Погоня с тремя ДТП по Невскому проспекту в Петербурге закончилась за мостом Александра Невского и задержанием двоих несовершеннолетних молодых людей. Машину угнали минимум за 40 километров от места поимки.



По данным «Фонтанки», белый «Лифан» уехал без владельца из Курортного района города около шести часов вечера 26 июля. Владелец обратился в полицию, информацию передали ГИБДД. Инспектор заметил подходящую под описание машину на Невском проспекте, двигалась она на большой скорости. Вскоре наряды гнались за автомобилем, по пути водитель «Лифана» задел минимум три автомобиля в потоке, но серьезных ДТП удалось избежать. Остановить его удалось на Заневском проспекте у съезда с моста через Неву.