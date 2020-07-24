«Так выглядит ад водителя». Пока военные репетируют парад, автомобилисты стоят в пробках перед Большеохтинским мостом и на ЗСД
В то время как центр Петербурга перекрыт для генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ (см. онлайн), автомобилисты в пятницу вечером, 24 июля, пытаются пробиться сквозь пробки по доступным для проезда мостам и магистралям.
Так, водители то и дело выходят из машин, чтобы оценить обстановку в пробке перед Большеохтинским мостом, сообщают в соцсетях очевидцы. В плотном и нервном потоке не сумели разъехаться Citroen C4 и «КАМАЗ», что только усугубило ситуацию. «Так выглядит ад водителя», «Можно закрывать машину и идти пить кофе», - иронизируют пользователи. Впрочем, некоторые считают, что это «обычный будний вечер у Большеохтинского».
Западный скоростной диаметр, который в связи с перекрытием центра сделали бесплатным, тоже стоит, причём давно. Ранее пробку собрал сложившийся на дороге самосвал.
«Строили ЗСД для разгрузки города! Но что-то пошло не так...», - высказывают недовольство горожане.
Многокилометровый затор к вечеру пятницы, 24 июля, был спровоцирован на севере кольцевой автодороги Петербурга ДТП с самосвалом.