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24.07.2020 19:46
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«Так выглядит ад водителя». Пока военные репетируют парад, автомобилисты стоят в пробках перед Большеохтинским мостом и на ЗСД

В то время как центр Петербурга перекрыт для генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ (см. онлайн), автомобилисты в пятницу вечером, 24 июля, пытаются пробиться сквозь пробки по доступным для проезда мостам и магистралям.

Так, водители то и дело выходят из машин, чтобы оценить обстановку в пробке перед Большеохтинским мостом, сообщают в соцсетях очевидцы. В плотном и нервном потоке не сумели разъехаться Citroen C4 и «КАМАЗ», что только усугубило ситуацию. «Так выглядит ад водителя», «Можно закрывать машину и идти пить кофе», - иронизируют пользователи. Впрочем, некоторые считают, что это «обычный будний вечер у Большеохтинского».

Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / Telegram
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / Telegram
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / Telegram
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / Telegram
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / Telegram
Фото: Мегаполис | Санкт-Петербург | Питер / Telegram

Западный скоростной диаметр, который в связи с перекрытием центра сделали бесплатным, тоже стоит, причём давно. Ранее пробку собрал сложившийся на дороге самосвал.

«Строили ЗСД для разгрузки города! Но что-то пошло не так...», - высказывают недовольство горожане.

Многокилометровый затор к вечеру пятницы, 24 июля, был спровоцирован на севере кольцевой автодороги Петербурга ДТП с самосвалом.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

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