На съезде с КАД к «МЕГЕ Парнас» прилег КамАЗ с песком. Дорогу чистят уже два часа
Многокилометровый затор к вечеру пятницы, 24 июля, собрало на севере кольцевой автодороги Петербурга ДТП с самосвалом. На месте работают дорожные службы, а водители по часу с лишним торчат в пробке.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на съезде с КАД к «МЕГЕ Парнас» завалился на бок КамАЗ, перевозивший песок. Груз оказался на дороге. «От Культуры до «МЕГИ Парнас» ехали более часа. Выбирайте заранее удобный маршрут», — пишут автомобилисты.
В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» уточнили, что ДТП произошло около 14:30 на 116-м километре внешнего кольца. Водитель самосвала не справился с управлением, и машина опрокинулась. Пострадавших в аварии нет.
Движение не перекрывалось, но сильно затруднено — пробка растянулась на 6 километров. Сейчас на месте ДТП продолжают расчищать проезжую часть, поврежденный автомобиль ожидает эвакуации. «Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет», — добавили в управлении.