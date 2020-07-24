Многокилометровый затор к вечеру пятницы, 24 июля, собрало на севере кольцевой автодороги Петербурга ДТП с самосвалом. На месте работают дорожные службы, а водители по часу с лишним торчат в пробке.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на съезде с КАД к «МЕГЕ Парнас» завалился на бок КамАЗ, перевозивший песок. Груз оказался на дороге. «От Культуры до «МЕГИ Парнас» ехали более часа. Выбирайте заранее удобный маршрут», — пишут автомобилисты.