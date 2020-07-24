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24.07.2020 17:05
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На съезде с КАД к «МЕГЕ Парнас» прилег КамАЗ с песком. Дорогу чистят уже два часа

Многокилометровый затор к вечеру пятницы, 24 июля, собрало на севере кольцевой автодороги Петербурга ДТП с самосвалом. На месте работают дорожные службы, а водители по часу с лишним торчат в пробке.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на съезде с КАД к «МЕГЕ Парнас» завалился на бок КамАЗ, перевозивший песок. Груз оказался на дороге. «От Культуры до «МЕГИ Парнас» ехали более часа. Выбирайте заранее удобный маршрут», — пишут автомобилисты.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»,
Фото: Читательница «Фонтанки» Наталья
Фото: Читательница «Фонтанки» Наталья

В пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад» «Фонтанке» уточнили, что ДТП произошло около 14:30 на 116-м километре внешнего кольца. Водитель самосвала не справился с управлением, и машина опрокинулась. Пострадавших в аварии нет.

Движение не перекрывалось, но сильно затруднено — пробка растянулась на 6 километров. Сейчас на месте ДТП продолжают расчищать проезжую часть, поврежденный автомобиль ожидает эвакуации. «Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет», — добавили в управлении.

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Комментарии (2)

Nat_May
Стояли на съезд на Мегу, вдруг со встречки камаз с песком несётся,кузов висит на бок, стопор, ужас, третьи по счёту от него...завалился на свою сторону...никого не задел🙈
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