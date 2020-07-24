Движение на Западном скоростном диаметре Петербурга в северном направлении днем 24 июля практически остановила авария с участием большегруза. Многокилометровая пробка держится до сих пор.



Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на ЗСД в северном направлении, не доезжая до съезда на Богатырский проспект, развернуло грузовик Volvo с прицепом. При этом, судя по фото, он столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

Участники ДТП перегородили две крайние правые полосы. На место прибыла скорая. «ЗСД стоит от туннеля на В.О. в сторону Богатырского. Скорость ниже пешеходной», — добавляет участник группы Николай.