Самосвал собрал на ЗСД две легковые машины и пробку почти на 8 км
Движение на Западном скоростном диаметре Петербурга в северном направлении днем 24 июля практически остановила авария с участием большегруза. Многокилометровая пробка держится до сих пор.
Как сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на ЗСД в северном направлении, не доезжая до съезда на Богатырский проспект, развернуло грузовик Volvo с прицепом. При этом, судя по фото, он столкнулся с двумя легковыми автомобилями.
Участники ДТП перегородили две крайние правые полосы. На место прибыла скорая. «ЗСД стоит от туннеля на В.О. в сторону Богатырского. Скорость ниже пешеходной», — добавляет участник группы Николай.
По словам очевидцев, водитель большегруза не успел оттормозиться перед транспортным потоком впереди, машину сложило, и она по касательной задела две легковые. Предварительно, серьезно никто не пострадал. Участники ДТП ждут оформления, после чего грузовик увезут
В приложении «Ваш ЗСД» сообщение об аварийном транспорте в крайних правых полосах после въезда на ЗСД с Приморского проспекта появилось в 15:44. По данным «Яндекс.Пробок», затор на магистрали до сих пор превышает 7,5 километров.
Отметим, что на ЗСД сегодня легла особенно высокая транспортная нагрузка. Из-за репетиции военно-морского парада в центре Петербурга вечером 26 июля разведут мосты и перекроют часть улиц. Для компенсации часть маршрутов проезда по Западному скоростному диаметру на время перекрытий сделали бесплатными.