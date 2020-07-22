ФСБ показала операцию в Кабардино-Балкарии, в ходе которой был предотвращён теракт и ликвидированы боевики
Сотрудники ФСБ России ликвидировали четырёх боевиков в Кабардино-Балкарии. Об этом 22 июля сообщает ЦОС ФСБ РФ. Кроме того, как пишет РИА Новости, силовики предотвратили теракт в отношении правоохранительных структур в КБР. Планировали его члены запрещённой в России террористической организации «Исламское государство».
«В результате разведывательно-поисковых мероприятий четверо разыскиваемых боевиков обнаружены в горно-лесистой местности Чегемского района КБР. В ходе мероприятий по задержанию террористами оказано вооруженное сопротивление, при котором они получили ранения, несовместимые с жизнью. На месте боестолкновения обнаружены автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы», — говорится в сообщении.
По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям о теракте и изготовлении оружия.