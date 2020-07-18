Главный инфекционист Минздрава назвал сроки второй волны коронавируса в России
Вторая волна коронавируса может начаться осенью вместе с подъемом обычной сезонной заболеваемости. Но она будет слабее первой. Об этом 18 июля заявил главный инфекционист Минздрава, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов, передает «Интерфакс».
«Осенью можем ожидать некоторое повышение заболеваемости, будут формироваться школьные, студенческие, рабочие коллективы, из отпусков вернется народ. Это всегда приводит к тому, что растет заболеваемость респираторными инфекциями, но мы не ожидаем второй волны такой же силы, как была первая волна», — сказал Чуланов «Интерфаксу».
По словам инфекциониста, у многих уже сформировался иммунитет к коронавирусу и люди начали более серьезно относиться к профилактике заболевания.
Ранее депутат Госдумы и бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что COVID-19 станет вирусом, который циркулирует в зимний период.