На КАД погиб водитель «Хёндэ», влетевший в КАМАЗ дорожной службы

Водитель на «Хёндэ» не заметил машину дорожной службы на кольцевой автодороге в Петербурге в ночь на 18 июля. ДТП оказалось смертельным.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла на 68,5 километре внутреннего кольца КАД. В КАМАЗ дорожников, которые проводили ремонт, врезался «Акцент», за рулем которого был мужчина 1981 года рождения. В результате столкновения водитель легковушки погиб.

Проводится проверка.

