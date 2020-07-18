FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+26°C/Завтра: +25
71.71р81.68р
Подбираем вузКонституция-2020Онлайн-гид по новостройкамПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
18.07.2020 10:14
1
Печать

На КАД погиб водитель «Хёндэ», влетевший в КАМАЗ дорожной службы

Водитель на «Хёндэ» не заметил машину дорожной службы на кольцевой автодороге в Петербурге в ночь на 18 июля. ДТП оказалось смертельным.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла на 68,5 километре внутреннего кольца КАД. В КАМАЗ дорожников, которые проводили ремонт, врезался «Акцент», за рулем которого был мужчина 1981 года рождения. В результате столкновения водитель легковушки погиб.

Проводится проверка.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (1)

syshsun
Видимо все фонари были выключены,а дорожники все были в черном.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний