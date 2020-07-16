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16.07.2020 18:06
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Nissan уходит в отпуск. Четверть сотрудников из него не вернутся

Автозавод Nissan остановит конвейер более чем на две недели. Как сообщили «Фонтанке» в компании, в пятницу, 17 июля, на предприятии объявлен простой, а с понедельника, 20 июля, оно уйдет на каникулы, которые продлятся до 2 августа.

Примерно четверть сотрудников из него не вернутся. По данным «Фонтанки», в списках на сокращение числятся как минимум 460 человек, ещё четыре десятка могут покинуть компанию помимо данного перечня.

В пресс-службе пояснили, что речь идёт о мерах, заявленных ещё весной. Тогда компания сообщила, что к августу расстанется с четвертью штата. В тот момент на заводе числилось 1800 человек. Точную численность сокращённых сотрудников к моменту публикации в пресс-службе не указали, но сообщили, что их не многим больше заявленных 450. При этом часть людей уже ушли к моменту каникул. «По соглашению сторон, с хорошими выплатами», — уточнили в компании.

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