Против топ-менеджера «Почты России» возбудили уголовное дело. Причиной называют картельный сговор

Против топ-менеджера «Почты России» возбуждено уголовное дело. Речь идет о заместителе гендиректора компании по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергее Емельченкове, которого якобы подозревают в картельном сговоре, пишет 15 июля РБК.



«Компания взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании всех обстоятельств случившегося», — сказал представитель компании агентству. Дело возбудило Следственное управление ГСУ СК по Москве.



Об уголовном деле и задержании Емельченкова первым написало издание TAdviser. По его данным, параллельно следственные мероприятия прошли в нескольких ИТ-поставщиках «Почты России», а причиной стал картельный сговор.

