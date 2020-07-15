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15.07.2020 10:18
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Против топ-менеджера «Почты России» возбудили уголовное дело. Причиной называют картельный сговор

Против топ-менеджера «Почты России» возбуждено уголовное дело. Речь идет о заместителе гендиректора компании по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергее Емельченкове, которого якобы подозревают в картельном сговоре, пишет 15 июля РБК.

«Компания взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании всех обстоятельств случившегося», — сказал представитель компании агентству. Дело возбудило Следственное управление ГСУ СК по Москве.

Об уголовном деле и задержании Емельченкова первым написало издание TAdviser. По его данным, параллельно следственные мероприятия прошли в нескольких ИТ-поставщиках «Почты России», а причиной стал картельный сговор.

Среди поставщиков называется и «Национальная компьютерная корпорация» (НКК), Merlion, «Инфосистемы Джет», «Ай-Теко», «Техносерв», Maykor, «Софтлайн».

Сергей Емельченков работает в «Почте России» с 2013 года. До прихода в эту компанию был заместителем генерального директора по ИТ ЗАО «РЕНОВА-финанс», генеральным директором ЗАО «КЭС-Энергосбыт».

НКК — крупнейший по выручке ИТ-холдинг в России, в состав которого входят производитель компьютерной техники «Аквариус», дистрибьютор оборудования OCS, системный интегратор «Систематика» и другие.

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Комментарии (2)

Mozg
А посылки будут быстрее доставлять?
Olen
Ну наконец-то добрались до этого вертепа!
Давно пора пересажать этих клинических идиотов торгующих макаронами и консервами в городе утыканным Пятёрочками, Дикси и Магнитами, как еж иголками.
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