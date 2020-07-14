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14.07.2020 14:41
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Песков рассказал, для чего Путин использует ручку

Эмоциональные взаимоотношения российского президента с канцелярскими принадлежностями, в последние месяцы ставшие темой для широкого обсуждения с лёгкой руки журналистов, прокомментировали в Кремле. Череду публикаций с экспертными оценками, почему глава государства то бросает, то раскручивает ручку на совещаниях, 14 июля прервала «Медуза».

С соответствующим вопросом журналисты интернет-издания обратились к представителю лидера страны Дмитрию Пескову. Они поинтересовались, как россиянам относиться к таким новостям.

«Ответ простой. Не стоит забивать себе голову конкретными инфоповодами. Президент использует ручку для того, чтобы писать. Для того, чтобы работать», — заявил Песков.

Ранее во время совещаний Путин неоднократно то бросал, то раскручивал ручку. СМИ посвящали этому отдельные материалы, в которых психологи, политологи и другие специалисты давали действиям главы государства экспертную оценку.

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Комментарии (4)

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Неверных комментаторов Фонтанки в список иноагентов заносит.
f0ntan
Не в носу, а в ушах. Раскручивает ручку и ковыряет стержнем в ушах
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