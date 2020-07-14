Песков рассказал, для чего Путин использует ручку

Эмоциональные взаимоотношения российского президента с канцелярскими принадлежностями, в последние месяцы ставшие темой для широкого обсуждения с лёгкой руки журналистов, прокомментировали в Кремле. Череду публикаций с экспертными оценками, почему глава государства то бросает, то раскручивает ручку на совещаниях, 14 июля прервала «Медуза».
С соответствующим вопросом журналисты интернет-издания обратились к представителю лидера страны Дмитрию Пескову. Они поинтересовались, как россиянам относиться к таким новостям.
«Ответ простой. Не стоит забивать себе голову конкретными инфоповодами. Президент использует ручку для того, чтобы писать. Для того, чтобы работать», — заявил Песков.
Ранее во время совещаний Путин неоднократно то бросал, то раскручивал ручку. СМИ посвящали этому отдельные материалы, в которых психологи, политологи и другие специалисты давали действиям главы государства экспертную оценку.
Нечасто увидишь, как Путин швыряет ручку. На совещании по борьбе с паводками и пожарами президент очень жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах. pic.twitter.com/6Pro8Lp65N— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 26, 2020
Путин и ручка— RT на русском (@RT_russian) July 13, 2020
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Сегодня президент во время заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам раскрутил ручку на столе. А до этого её же швырнул, когда на совещании по борьбе с паводками и пожарами жёстко потребовал отчитаться о ситуации в регионах pic.twitter.com/4FBoKpVf5b