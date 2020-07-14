Песков рассказал, для чего Путин использует ручку

Эмоциональные взаимоотношения российского президента с канцелярскими принадлежностями, в последние месяцы ставшие темой для широкого обсуждения с лёгкой руки журналистов, прокомментировали в Кремле. Череду публикаций с экспертными оценками, почему глава государства то бросает, то раскручивает ручку на совещаниях, 14 июля прервала «Медуза».

С соответствующим вопросом журналисты интернет-издания обратились к представителю лидера страны Дмитрию Пескову. Они поинтересовались, как россиянам относиться к таким новостям.