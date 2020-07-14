Первая репетиция попала в объектив фотографа «Фонтанки», он насчитал 18 десантных катеров. Репетиционный проход завершился ближе к шести утра 14 июля, почти на час задержав наводку мостов над Невой.

Подготовка к военно-морскому параду в честь дня ВМФ продолжилась тренировочным проходом катеров по акватории Невы. Их ждали, чтобы навести мосты.

Участники парада пришвартовались неподалёку от Смольного собора. Отметим, большие корабли пока ещё не пришли, для них готовят бочки. Кто конкретно будет стоять в парадном строю с «Авророй» пока не сообщается.

Ранее в Петербург пришли корабли и катера Каспийской флотилии, их засняли в районе Кронштадта.

Когда и на сколько из-за подготовки и самого парада будет ограничено движение читайте здесь.

Военно-морской парад состоится несмотря на то что петербуржцы все ещё активно болеют коронавирусом. Он назначен на 26 июля. В нем примут участие 46 кораблей, катеров и подводных лодок, более четырёх тысяч военнослужащих, а также 42 воздушных судна.