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14.07.2020 08:43
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По Неве с наводкой мостов прошли первые «парадные» катера

Подготовка к военно-морскому параду в честь дня ВМФ продолжилась тренировочным проходом катеров по акватории Невы. Их ждали, чтобы навести мосты.

Первая репетиция попала в объектив фотографа «Фонтанки», он насчитал 18 десантных катеров. Репетиционный проход завершился ближе к шести утра 14 июля, почти на час задержав наводку мостов над Невой.

Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"
Фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

Участники парада пришвартовались неподалёку от Смольного собора. Отметим, большие корабли пока ещё не пришли, для них готовят бочки. Кто конкретно будет стоять в парадном строю с «Авророй» пока не сообщается.

Ранее в Петербург пришли корабли и катера Каспийской флотилии, их засняли в районе Кронштадта.

Когда и на сколько из-за подготовки и самого парада будет ограничено движение читайте здесь.

Военно-морской парад состоится несмотря на то что петербуржцы все ещё активно болеют коронавирусом. Он назначен на 26 июля. В нем примут участие 46 кораблей, катеров и подводных лодок, более четырёх тысяч военнослужащих, а также 42 воздушных судна.

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Комментарии (8)

lietuva
Грандиозное и торжественное действо ожидает петербуржцев/ленинградцев и гостей нашего города ! Многие-многие миллионы наших сограждан - приникнут к экранам телевизоров , чтобы насладиться парадом наших могучих кораблей , надёжно защищающих рубежи нашей Родины .
А заокеанские "мировые жандармы" - пусть разбирают уголёчки , оставшиеся от их сгоревшей десантной лоханки , да вспоминают - как жидко , вплоть до поголовного списания на берег , обделались их мореходы с фрегата "Дональд Кук". Ну , когда в Чёрном море - их поприветствовали храбрые российские лётчики , дружелюбно помахав крыльями с предельно малой высоты , а заодно - повырубав им всю их хвалёную американскую военную электронику .
261254291
"Их ждали, чтобы навести мосты."
Мосты сводят,разводят.
Понтонные действительно наводят.
Понимаю , в сельской школе и ВУЗе в райцентре таким премудростям не учат.
261896911
Судно - гражданское, корабль - военный
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