В Кронштадт пришли будущие звёзды военно-морского парада. Ими любуются с дамбы
Будущих участников военно-морского парада в День ВМФ России показывает Дирекция комплекса защитных сооружений. В среду, 8 июля, их можно увидеть в Кронштадте.
Корабли Военно-морского флота сосредотачиваются в Невской губе и готовятся пройти в парадном строю 26 июля. В Кронштадт уже прибыли малый ракетный корабль Каспийской флотилии проекта 21631 «Великий Устюг», противодиверсионные катера «Юнармеец Дагестана», «П-436» и «Юнармеец Татарстана», десантные «Иван Пасько» и «Д-178». Переход из акватории Каспийского моря в Финский залив внутренними водными путями прошёл успешно
Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, для безопасного проведения парада гидронавты обновили описание уровня, глубин скорости и направления течения на различных участках Финского залива. Экипажи кораблей уже получили скорректированные данные по навигационным опасностям и рекомендации по режиму плавания. Для этого рельеф дна в Большом и Кронштадтском корабельных фарватерах, в Ломоносовском канале и пунктах базирования обследовали 10 судов и катеров, в том числе большие гидрографические катера «Евгений Гницевич», «Георгий Рыбин», гидрографические суда «Николай Крылов», «Вайгач».
В параде, который 26 июля пройдёт в Петербурге и Кронштадте, примут участие 46 кораблей, катеров и подводных лодок, более четырёх тысяч военнослужащих, а также 42 воздушных судна. О том, что ежегодный ритуал состоится, невзирая на распространение коронавируса, в конце мая сообщил министр обороны Сергей Шойгу.