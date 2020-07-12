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12.07.2020 23:52
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Рост смертей от коронавируса в Москве постепенно замедляется

За сутки статистика коронавирусных смертей в столице пополнилась 25 случаями. За последние дни их все меньше.

Данные за 12 июля приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19 на территории Москвы. За сутки подтверждена смерть от коронавируса 25 пациентов, накануне сообщалось о 27, еще днем раньше - 29.

Всего с начала пандемии в российской столице от ковида умерли 4168 человек. В стране умерли 11360 человек, включая свежие данные из Москвы. Количество жертв в Петербурге перевалило за 1600.

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