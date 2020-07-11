Полицейский поймал на руки выпрыгнувшую из окна 80-летнюю петербурженку. Оба в больнице

По данным «Фонтанки», он пытался хоть-что объяснить женщине, но она была непреклонна и спрыгнула. В этот момент полицейский успел так встать, чтобы поймать ее.

По информации «Фонтанки», около 19 часов 11 июля один из жителей дома 70 по проспекту Просвещения позвонил в дежурную часть 17 отдела полиции, сообщив, что в окне второго этажа третьей его парадной сидит престарелая женщина и хочет выброситься. Вскоре на месте был наряд полиции, а прапорщик полиции Евгений Беляков успел подбежать под окно.

Все же, как подсказали «Фонтанке» опытные люди, да и здравый смысл, несмотря на уровень второго этажа, никто не отменял воздействие силы равную массе, помноженную на скорость. Можно добавить, что вряд ли обычный человек способен так идеально соорудить из своих рук страховку, чтобы не покалечить ни летящее сверху тело, ни себя.



«Фонтанке» известно, что полицейский получил увечья мышц спины и коленных суставов. Что касается, спасенной, то ей 80 лет. Она при падении ушибла спину, судя по всему, о руки сотрудника. Ее тоже забрали на скорой.



Ньюсмейкеру Белякову 43 года, родился в Ленинграде, в органах служит последние 21 год и все прапорщик.

