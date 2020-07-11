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11.07.2020 23:28
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Полицейский поймал на руки выпрыгнувшую из окна 80-летнюю петербурженку. Оба в больнице

Сотрудник полиции Калининского района успел подхватить пожилую женщину, почему-то решившую выпрыгнуть из окна. Он повредил плечи и суставы ног.

По информации «Фонтанки», около 19 часов 11 июля один из жителей дома 70 по проспекту Просвещения позвонил в дежурную часть 17 отдела полиции, сообщив, что в окне второго этажа третьей его парадной сидит престарелая женщина и хочет выброситься. Вскоре на месте был наряд полиции, а прапорщик полиции Евгений Беляков успел подбежать под окно.

По данным «Фонтанки», он пытался хоть-что объяснить женщине, но она была непреклонна и спрыгнула. В этот момент полицейский успел так встать, чтобы поймать ее.

Все же, как подсказали «Фонтанке» опытные люди, да и здравый смысл, несмотря на уровень второго этажа, никто не отменял воздействие силы равную массе, помноженную на скорость. Можно добавить, что вряд ли обычный человек способен так идеально соорудить из своих рук страховку, чтобы не покалечить ни летящее сверху тело, ни себя.

«Фонтанке» известно, что полицейский получил увечья мышц спины и коленных суставов. Что касается, спасенной, то ей 80 лет. Она при падении ушибла спину, судя по всему, о руки сотрудника. Ее тоже забрали на скорой.

Ньюсмейкеру Белякову 43 года, родился в Ленинграде, в органах служит последние 21 год и все прапорщик.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (16)

Игорь Логинов
Плугин, к мамлею героя представьте!
kukuruzza
Бабке в очередной раз свезло,полицейскому —не знаю.Может да—появился как ангел-спаситель,может нет—сам при этом повредился..Но то,что мимо пройти невозможно и не помочь,когда кто-то вот-вот в асфальт впечатается..
261933551
Они говорят: "мне эта физика (химия, алгебра...) в жизни ни разу не пригодилась". Ну так если ты журналист, то не пытайся казаться умным. "Масса на скорость"...
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