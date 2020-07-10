В Ломоносове блэкаут. Авария оставила город без электричества

Второй по величине город в Петродворцовом районе Петербурга остался без света. О проблеме уже известно, её начали решать.



На отсутствие электричества вечером 10 июля «Фонтанке» пожаловались жители Ломоносова. По их словам, проблема как минимум коснулась одноимённого порта и Ораниенбаумского проспекта.

В пресс-службе администрации Петродворцового района Петербурга изданию уточнили, что электричества нет во всём городе. Причиной произошедшего стала авария на подстанции.

Представитель «Россети Ленэнерго» добавил, что технологическое нарушение произошло на линии 6 кв. Подачу электричества частично возобновили с 20:28. Сколько времени займёт полное восстановление, он не уточнил.