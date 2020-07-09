Обыск в московской квартире организатора кампании «Нет!» может быть связан с делом ЮКОСа

«Ищут документы и доказательства того, что Юлия участвовала в присвоении и использовании денежных средств, похищенных у «Апатита», и что вся её деятельность финансируется из похищенных средств», — цитирует издание защитника мундепа Михаила Бирюкова.

Обыск в квартире московского муниципального депутата и одного из организаторов кампании против поправок к Конституции «Нет!» Юлии Галяминой может быть связан с делом ЮКОСа 2003 года. Об этом 9 июля со ссылкой на её адвоката в Telegram-канале сообщает «МБХ Медиа».

О причинах обыска в Twitter пишет и сама Галямина. По её словам, они связаны с её деятельностью в рамках кампании «Нет!» и акции против поправок к Конституции, проведение которой запланировано в Москве и Петербурге.

Утром 9 июля обыски также проводятся у координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой, Ольги Горелик и Алексея Прянишникова, а также шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова. Как пишет издание в своём Telegram-канале, часть из них повезли на допрос.

Кроме того, возле офиса «Открытой России» в Москве этим утром задержали её исполнительного директора Андрея Пивоварова и координатора Марию Кузнецову. Связи с ними нет.

По состоянию на полдень, обыски также начались в редакции «МБХ Медиа». Журналисты ведут прямую трансляцию на YouTube.