На весь Петербург есть всего 164 дозы целительной ковидной плазмы. Смольный зовет всех переболевших сдавать кровь

Петербург активно применяет технику лечения коронавируса с помощью плазмы переболевших COVID-19 пациентов. Но её пока не очень много, заявил вице-губернатор Олег Эргашев.



«В настоящий момент мы заготовили около 70 литров антиковидной плазмы. Точнее сказать, 164 дозы, — рассказал он 6 июля в эфире канала «Санкт-Петербург». — Мы нуждаемся еще в коронавирусных донорах. Поэтому я призываю всех, кто переболел инфекцией, сдавать плазму, тем самым мы можем помочь людям, которые находятся в тяжелом состоянии».