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06.07.2020 18:49
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На весь Петербург есть всего 164 дозы целительной ковидной плазмы. Смольный зовет всех переболевших сдавать кровь

Петербург активно применяет технику лечения коронавируса с помощью плазмы переболевших COVID-19 пациентов. Но её пока не очень много, заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

«В настоящий момент мы заготовили около 70 литров антиковидной плазмы. Точнее сказать, 164 дозы, — рассказал он 6 июля в эфире канала «Санкт-Петербург». — Мы нуждаемся еще в коронавирусных донорах. Поэтому я призываю всех, кто переболел инфекцией, сдавать плазму, тем самым мы можем помочь людям, которые находятся в тяжелом состоянии».

По его словам, плазма уже позволила вылечить 60 больных, 24 еще находится на лечении. Сдавать плазму надо на станции переливания крови на Московском проспекте, 104. В зависимости от ситуации могут потребоваться дополнительные анализы от донора.

«Есть люди, которые переболели, и уже прошло более 30 суток. Им необходимо просто иметь желание, паспорт и СНИЛС. А если пациент находится в сроке от 14 до 30 дней (после выздоровления), то необходимы дополнительные исследования: компьютерная томография, общий анализ мочи, крови и биохимия и некоторые другие исследования, чтобы не нанести вреда самому донору», — пояснил Эргашев.

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Комментарии (5)

Pensioneer
Неужели Песков, Мишустин и еще ряд депутатов, избранников народа не сдали плазму?
Vara13
такое ощущение что где то контакты перегорели.
Я знаю о двух случаях где переболели семьями. и что. к одной семье две недели вообще никто не приходил, на них просто начхали. а вторая семья через заявление требует хотя бы один из сданных 6 анализов, результат! без него не разрешают на работы выходить и куда либо выезжать!
Вы в своем уме? для начала решите вопрос с бесплатной сдачей анализов. а потом просите помощи.

что за бред!?
kuk-vasyusha
А чтож переболевшие знаменитости и чиновники не сдают? За пиар могли и бы заплатить)
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