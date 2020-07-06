На весь Петербург есть всего 164 дозы целительной ковидной плазмы. Смольный зовет всех переболевших сдавать кровь
Петербург активно применяет технику лечения коронавируса с помощью плазмы переболевших COVID-19 пациентов. Но её пока не очень много, заявил вице-губернатор Олег Эргашев.
«В настоящий момент мы заготовили около 70 литров антиковидной плазмы. Точнее сказать, 164 дозы, — рассказал он 6 июля в эфире канала «Санкт-Петербург». — Мы нуждаемся еще в коронавирусных донорах. Поэтому я призываю всех, кто переболел инфекцией, сдавать плазму, тем самым мы можем помочь людям, которые находятся в тяжелом состоянии».
По его словам, плазма уже позволила вылечить 60 больных, 24 еще находится на лечении. Сдавать плазму надо на станции переливания крови на Московском проспекте, 104. В зависимости от ситуации могут потребоваться дополнительные анализы от донора.
«Есть люди, которые переболели, и уже прошло более 30 суток. Им необходимо просто иметь желание, паспорт и СНИЛС. А если пациент находится в сроке от 14 до 30 дней (после выздоровления), то необходимы дополнительные исследования: компьютерная томография, общий анализ мочи, крови и биохимия и некоторые другие исследования, чтобы не нанести вреда самому донору», — пояснил Эргашев.