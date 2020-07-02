Завод Hyundai вдвое сократил производство во втором квартале

Петербургский завод «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» выпустил в первом полугодии 2020 года 88 тысяч автомобилей, говорится в сообщении компании от 2 июля. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года производство упало на 29,5 %.

За второй квартал с конвейера сошло 30 400 машин, что на 52 % меньше, чем за апрель —июнь 2019 года.

«Снижение объемов производства по сравнению с прошлым годом обусловлено сложной эпидемиологической и экономической ситуацией, вызванной глобальной пандемией коронавирусной инфекции», — пояснили в компании.