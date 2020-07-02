Рейс из Челябинска в северную столицу задержали на вылет на два часа из-за ложного сообщения о заминировании.



Как рассказали утром 1 июня читатели «Фонтанки», борт, который обслуживает авиакомпания «Победа», должен был вылететь с Урала в 6.05, но его отложили из-за сообщения о бомбе на борту. Пассажиров вывели из самолета, все проходят досмотр заново.



«Заявление о бомбе скорее всего оказалось ложным. Но раз заявление было, то сотрудники видимо, проверяют самолёт. Мы все ждём уже второй час», - сообщил «Фонтанке» читатель Олег.