Из-за пассажира, заявившего о бомбе в багаже, задержан рейс из Челябинская в Петербург
Рейс из Челябинска в северную столицу задержали на вылет на два часа из-за ложного сообщения о заминировании.
Как рассказали утром 1 июня читатели «Фонтанки», борт, который обслуживает авиакомпания «Победа», должен был вылететь с Урала в 6.05, но его отложили из-за сообщения о бомбе на борту. Пассажиров вывели из самолета, все проходят досмотр заново.
«Заявление о бомбе скорее всего оказалось ложным. Но раз заявление было, то сотрудники видимо, проверяют самолёт. Мы все ждём уже второй час», - сообщил «Фонтанке» читатель Олег.
В колл-центре авиакомпании «Победа» нашему изданию подтвердили задержку, сообщив, что произошла она по техническим причинам.
В пресс-службе аэропорта Челябинска уточнили, что во время предполетного досмотра один из пассажиров заявил, что у него в багаже бомба. Проверка показала, что в заявлении нет и доли правды. Пассажира доставили в линейный отдел полиции в аэропорту. Вылет рейса задержали на два часа. В 9.40 по московскому времени он будет в северной столице.