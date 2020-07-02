Уполномоченная по правам человека просит Бастрыкина заняться сломанной рукой журналиста «Медиазоны»

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поднимает дело Давида Френкеля на федеральный уровень. Она просит Александра Бастрыкина присмотреться к случившемуся на петербургском участке, где журналисту сломали руку.



«По поводу журналиста из «Медиазоны». Я сегодня направила обращение председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить и принять меры реагирования», - цитирует Москалькову «Коммерсант» 1 июля.



Проверкой ситуации на избирательном участке №2191 на набережной Фонтанки уже занимается петербургский Следком. Союз журналистов города требует подключиться прокуратуру. Глава Центризбиркома Элла Памфилова поручила провести своё разбирательство городскому избиркому.

