Уполномоченная по правам человека просит Бастрыкина заняться сломанной рукой журналиста «Медиазоны»
Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поднимает дело Давида Френкеля на федеральный уровень. Она просит Александра Бастрыкина присмотреться к случившемуся на петербургском участке, где журналисту сломали руку.
«По поводу журналиста из «Медиазоны». Я сегодня направила обращение председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить и принять меры реагирования», - цитирует Москалькову «Коммерсант» 1 июля.
Проверкой ситуации на избирательном участке №2191 на набережной Фонтанки уже занимается петербургский Следком. Союз журналистов города требует подключиться прокуратуру. Глава Центризбиркома Элла Памфилова поручила провести своё разбирательство городскому избиркому.
Глава территориальной избирательной комиссии № 16 Центрального района описывает обстоятельства конфликта в детективном ключе. В травме Френкеля решили найти отвлекающий манёвр: пока внимание присутствующих на участке было привлечено к журналисту, пропали документы по «удалённому» голосованию, результаты из одной урны аннулированы.
Газета «Комсомольская правда» и телеграм-канал «Голос Мордора» предлагают свою версию событий. Давид Френкель якобы готовил провокацию и рассчитывал быть избитым, чтобы сделать на этом хайп. В подтверждение публикуют переписку якобы от имени корреспондента. «Фонтанка» показала, что с ней не так.