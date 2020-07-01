Журналиста «Медиазоны» обвинили в провокации на голосовании. «Фонтанка» показывает, что не так с перепиской от имени Френкеля
Газета «Комсомольская правда» и телеграм-канал «Голос Мордора» опубликовали скриншоты переписки от имени журналиста «Медиазоны». Якобы Давид Френкель готовил провокацию на избирательном участке, чтобы быть избитым сотрудниками полиции и сделать на этом хайп.
Изучив скриншоты, «Фонтанка» обратила внимание на не совсем обычную для телеграм-переписки графику. Буквы и цифры обрамляет серая рябь, тогда как пустой белый фон этой рябью не затронут. В «не тронутых» компьютерными программами сообщениях телеграма белый фон всегда остается белым, независимо от того, занят он печатными символами или нет.
Для чистоты эксперимента корреспондент «Фонтанки» попросил Давида Френкеля воспроизвести переписку. Журналист «Медиазоны» прислал те же сообщения. Используя бегунок, можно сопоставить скриншот «Комсомольской правды» и скриншот переписки «Фонтанки».
Также обращает внимание присутствие в скриншотах «КП» и «Голоса Мордора» строчных букв в начале предложений и буквы «ё» в словах. По словам Френкеля, на его телефоне установлена автозамена, все предложения начинаются с прописных, а ставить «ё» мешает свайп-клавиатура.
Впервые выдаваемая за переписку Френкеля информация появилась на сайте «Комсомольской правды» поздно вечером 30 июня - через несколько часов после того, как журналисту «Медузы» сломали руку при полицейском задержании на избирательном участке № 2191. В статье утверждалось, что Френкель заранее готовился провоцировать сотрудников МВД на избиение.
«Голос Мордора» опубликовал переписку утром 1 июля. Очевидно, в распоряжении администраторов анонимного телеграм-канала был свой экземпляр скриншота. На «КП» заретушировали нецензурные слова, на «Голосе» - нет. Телеканал «Царьград» тоже написал заметку о Френкеле, используя скриншот телеграм-канала.
Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин сообщил, что газета не будет удалять скриншот переписки после слов Френкеля о подделке.
«Люди журналистского и чиновничьего сословия зачастую, когда мы печатаем переписку, говорят, что это фейк, клевета. Но если ты это не подтверждаешь, тогда ты можешь обратиться в суд или ко мне, я провожу свое расследование. Пока ко мне никто не обращался. Это абсолютно рутинная ситуация. Мы очень часто такие заявления слышим, и потом эти заявления никакого продолжения не имеют. Обычная такая пиар-перепалка», — сказал медиаменеджер изданию «Подъем».
Союз журналистов Петербурга и области потребовал провести прокурорскую проверку дела Френкеля, а глава Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал неприемлемым нападение на коллегу и пообещал юридическую помощь.