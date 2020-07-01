Журналиста «Медиазоны» обвинили в провокации на голосовании. «Фонтанка» показывает, что не так с перепиской от имени Френкеля

Газета «Комсомольская правда» и телеграм-канал «Голос Мордора» опубликовали скриншоты переписки от имени журналиста «Медиазоны». Якобы Давид Френкель готовил провокацию на избирательном участке, чтобы быть избитым сотрудниками полиции и сделать на этом хайп.

Изучив скриншоты, «Фонтанка» обратила внимание на не совсем обычную для телеграм-переписки графику. Буквы и цифры обрамляет серая рябь, тогда как пустой белый фон этой рябью не затронут. В «не тронутых» компьютерными программами сообщениях телеграма белый фон всегда остается белым, независимо от того, занят он печатными символами или нет.

Фото 1: скриншот, распространяемый в социальных сетях и СМИ Фото 2: скриншот, воспроизведенный Давидом Френкелем специально для "Фонтанки"

Для чистоты эксперимента корреспондент «Фонтанки» попросил Давида Френкеля воспроизвести переписку. Журналист «Медиазоны» прислал те же сообщения. Используя бегунок, можно сопоставить скриншот «Комсомольской правды» и скриншот переписки «Фонтанки».

Слева - скриншот с рябью. Справа - набранные корреспондентом «Фонтанки» те же фразы.

Также обращает внимание присутствие в скриншотах «КП» и «Голоса Мордора» строчных букв в начале предложений и буквы «ё» в словах. По словам Френкеля, на его телефоне установлена автозамена, все предложения начинаются с прописных, а ставить «ё» мешает свайп-клавиатура.

Фото: скриншот экрана телефона Давида Френкеля

Впервые выдаваемая за переписку Френкеля информация появилась на сайте «Комсомольской правды» поздно вечером 30 июня - через несколько часов после того, как журналисту «Медузы» сломали руку при полицейском задержании на избирательном участке № 2191. В статье утверждалось, что Френкель заранее готовился провоцировать сотрудников МВД на избиение.

«Голос Мордора» опубликовал переписку утром 1 июля. Очевидно, в распоряжении администраторов анонимного телеграм-канала был свой экземпляр скриншота. На «КП» заретушировали нецензурные слова, на «Голосе» - нет. Телеканал «Царьград» тоже написал заметку о Френкеле, используя скриншот телеграм-канала.



Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин сообщил, что газета не будет удалять скриншот переписки после слов Френкеля о подделке.

«Люди журналистского и чиновничьего сословия зачастую, когда мы печатаем переписку, говорят, что это фейк, клевета. Но если ты это не подтверждаешь, тогда ты можешь обратиться в суд или ко мне, я провожу свое расследование. Пока ко мне никто не обращался. Это абсолютно рутинная ситуация. Мы очень часто такие заявления слышим, и потом эти заявления никакого продолжения не имеют. Обычная такая пиар-перепалка», — сказал медиаменеджер изданию «Подъем».

Союз журналистов Петербурга и области потребовал провести прокурорскую проверку дела Френкеля, а глава Союза журналистов России Владимир Соловьев назвал неприемлемым нападение на коллегу и пообещал юридическую помощь.