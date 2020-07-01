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01.07.2020 18:35
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«Европе ничего не достается». США скупили почти весь мировой запас используемого для лечения коронавируса ремдесивира

Администрация Дональда Трампа закупила более 500 тысяч доз ремдесивира — первого препарата, одобренного для лечения COVID-19 в США. Это составляет почти весь мировой запас лекарства, который будет произведен до конца сентября, сообщает The Guardian.

Ремдесивир производит американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences, Inc. Лекарство разрабатывали во время эпидемии Эбола. Оно оказалось бессильно против вируса лихорадки, но эффективным в борьбе с коронавирусом.

Как сообщило министерство здравоохранения США, в американские больницы поступят 500 тысяч доз ремдесивира — это соответствует всему объему производства препарата в июле и 90% его выпуска в августе и сентябре. Стоимость одного курса лечения составляет $3200. Он состоит из шести доз, которые нужно принимать в течение пяти дней.

«Президент Трамп заключил удивительную сделку, чтобы обеспечить американцам доступ к первому авторизованному терапевтическому средству для CОVID-19», — отметил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.

Другие страны встревожены тем, что почти все мировые запасы ремдесивира поступают в США. О возможности негативных последствий действий американцев высказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «У них есть доступ к большей части лекарства, поэтому Европе ничего не достается», — отметил старший приглашенный научный сотрудник Ливерпульского университета Эндрю Хилл.

Ремдесивир разрешен для лечения коронавируса в США и Евросоюзе, его используют в Южной Корее и Японии. В России препарат не зарегистрирован, но Минздрав допускает его использование против COVID-19. Лекарство запатентовано компанией Gilead Sciences, Inc., поэтому она является его единственным производителем. Однако в мае фирма подписала соглашение с пятью фармацевтическими компаниями-генериками в Индии и Пакистане, которые, как предполагается, смогут снабжать лекарством 127 стран, но пока сроки выпуска препарата неизвестны.

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Комментарии (5)

Ref
Разработали армейские медики США в 2015 году, американская компания произвела, сами для себя купили. Что не так? Курс лечения 6 ампул - 2 340 долларов. С эболой не проявил себя. 23 апреля 2020 было заявлено, что препарат провалил клинические испытания в качестве средства для лечения пациентов с положительным результатом на COVID-19.
Michael_5e4cd31840823
Ну что, удачно отбили стоимость разработки этого, бесполезного от эболы, средства. Как то даже слишком удачно...:)
Урус-Баши
Если не ошибаюсь, российский аналог - Реслизумаб. Жутчайше дорогое лекарство от хронических заболеваний лёгких, в основном, астмы. Стоимость была такова, что лечиться этим могут только люди с достатком существенно выше среднего. По-моему, полтора года назад стоимость одного укола составляла 80000р. От астмы - не панацея, хотя и помогает.
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