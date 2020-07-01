«Европе ничего не достается». США скупили почти весь мировой запас используемого для лечения коронавируса ремдесивира

Администрация Дональда Трампа закупила более 500 тысяч доз ремдесивира — первого препарата, одобренного для лечения COVID-19 в США. Это составляет почти весь мировой запас лекарства, который будет произведен до конца сентября, сообщает The Guardian.

Ремдесивир производит американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences, Inc. Лекарство разрабатывали во время эпидемии Эбола. Оно оказалось бессильно против вируса лихорадки, но эффективным в борьбе с коронавирусом.

Как сообщило министерство здравоохранения США, в американские больницы поступят 500 тысяч доз ремдесивира — это соответствует всему объему производства препарата в июле и 90% его выпуска в августе и сентябре. Стоимость одного курса лечения составляет $3200. Он состоит из шести доз, которые нужно принимать в течение пяти дней.