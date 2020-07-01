«Европе ничего не достается». США скупили почти весь мировой запас используемого для лечения коронавируса ремдесивира
Администрация Дональда Трампа закупила более 500 тысяч доз ремдесивира — первого препарата, одобренного для лечения COVID-19 в США. Это составляет почти весь мировой запас лекарства, который будет произведен до конца сентября, сообщает The Guardian.
Ремдесивир производит американская биофармацевтическая компания Gilead Sciences, Inc. Лекарство разрабатывали во время эпидемии Эбола. Оно оказалось бессильно против вируса лихорадки, но эффективным в борьбе с коронавирусом.
Как сообщило министерство здравоохранения США, в американские больницы поступят 500 тысяч доз ремдесивира — это соответствует всему объему производства препарата в июле и 90% его выпуска в августе и сентябре. Стоимость одного курса лечения составляет $3200. Он состоит из шести доз, которые нужно принимать в течение пяти дней.
«Президент Трамп заключил удивительную сделку, чтобы обеспечить американцам доступ к первому авторизованному терапевтическому средству для CОVID-19», — отметил министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.
Другие страны встревожены тем, что почти все мировые запасы ремдесивира поступают в США. О возможности негативных последствий действий американцев высказался премьер-министр Канады Джастин Трюдо. «У них есть доступ к большей части лекарства, поэтому Европе ничего не достается», — отметил старший приглашенный научный сотрудник Ливерпульского университета Эндрю Хилл.
Ремдесивир разрешен для лечения коронавируса в США и Евросоюзе, его используют в Южной Корее и Японии. В России препарат не зарегистрирован, но Минздрав допускает его использование против COVID-19. Лекарство запатентовано компанией Gilead Sciences, Inc., поэтому она является его единственным производителем. Однако в мае фирма подписала соглашение с пятью фармацевтическими компаниями-генериками в Индии и Пакистане, которые, как предполагается, смогут снабжать лекарством 127 стран, но пока сроки выпуска препарата неизвестны.