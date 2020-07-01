Песков объяснил, почему Путин голосовал не в масочном режиме

Президент России приехал 1 июля на избирательный участок № 2151, расположенный в здании Российской академии наук, для участия в голосовании по внесению изменений в Конституцию без маски и перчаток, поскольку полностью доверяет санитарным мерам, которые принимаются на участках, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», — заявил Песков изданию «Подъем».

Голосование по внесению изменений в Конституцию России проходит с 25 июня по 1 июля.

