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01.07.2020 18:06
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Песков объяснил, почему Путин голосовал не в масочном режиме

Президент России приехал 1 июля на избирательный участок № 2151, расположенный в здании Российской академии наук, для участия в голосовании по внесению изменений в Конституцию без маски и перчаток, поскольку полностью доверяет санитарным мерам, которые принимаются на участках, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке», — заявил Песков изданию «Подъем».

Голосование по внесению изменений в Конституцию России проходит с 25 июня по 1 июля.

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Комментарии (12)

Павел Воронов
Если живешь в "чистой зоне" то кратковременное появление в условно "грязной" довольно безопасно. Серьезную вирусную нагрузку так не получить. Если до и после сделать ингаляции, например - так же, вряд-ли он будет оставаться разносчиком. Так что, риск, думаю, небольшой.
HAXHAX
мало ли что он доверяет,а может он и есть главный разносчик заразы ....
Sundery
Может он уже переболел и у него иммунитет?
Сидел же на изоляции в Ново-Огорево, после визита в коммунарку...
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