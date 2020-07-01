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01.07.2020 07:04
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ВОЗ: Коронавирус взял две новые «высоты». Число смертей в мире превысило 500 тысяч

Число случаев заражения коронавирусом в мире, по данным ВОЗ, перевалило за 10 миллионов. Число смертей – за 500 тысяч.

По подсчётам Всемирной организация здравоохранения, за последние сутки зарегистрировано 163 865 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, с начала пандемии заразились свыше 10,1 миллиона человек, передаёт 1 июля «Газета.Ru».

Подтверждено ещё 3946 смертей. С их учётом число жертв коронавирусной инфекцией составило более 503 тысяч человек.

Сообщение о новом вирусе пришло из Китая 31 декабря 2019 года. В России COVID-19 впервые диагностировали 31 января у двух граждан Китая. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

Последние новости о коронавирусе, его последствиях и борьбе с ним читайте в особом разделе «Фонтанки».

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Комментарии (1)

Саша Иванов
"ВОЗ: Коронавирус взял две новые «высоты». Число смертей в мире превысило 500 тысяч"!!! Численность населения 7 809 320 722 человека. Умерло, таким образом, от ковида - 0,0064%.
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