Полиция Петербурга ищет членов «Либертарианской партии», которых подозревают в расклейке листовок против поправок на Невском проспекте
Двух мужчин в черном и двух в белом ищет полиция после того, как на Невском проспекте неподалеку от Казанского собора водосточные трубы были обклеены наклейками «Задумайся о будущем».
Испорченное городское имущество нашли патрульные Центрального района во время объезда центра города около 16 часов 28 июня. Так, у Строгановского дворца и магазина «Зара» на Невском призывали помнить о деле журналиста Ивана Голунова и фальсификации уголовных дел, а также экологических катастрофах, а на колонне у дома 21 по Казанской улице — уже о нарушениях прав человека. Также листовки напоминали о проходящем сейчас плебисците.
Как стало известно «Фонтанке», одна из городских камер наблюдения зафиксировала, что листовки наклеили четверо мужчин — двое в черных футболках, двое в белых.
Полицейские промониторили Интернет и сделали предположение, что к расклейке имеют отношение активисты «Либертарианской партии России». Их сейчас ищут.
А вот жительница Приморского района расклеить листовки против поправок в Красногвардейском районе не успела. Её задержали около 23 часов на Большой Пороховской и изъяли 28 наклеек.
В отношении нее составлен протокол о «мелком хулиганстве».