Полиция Петербурга ищет членов «Либертарианской партии», которых подозревают в расклейке листовок против поправок на Невском проспекте

Двух мужчин в черном и двух в белом ищет полиция после того, как на Невском проспекте неподалеку от Казанского собора водосточные трубы были обклеены наклейками «Задумайся о будущем».



Испорченное городское имущество нашли патрульные Центрального района во время объезда центра города около 16 часов 28 июня. Так, у Строгановского дворца и магазина «Зара» на Невском призывали помнить о деле журналиста Ивана Голунова и фальсификации уголовных дел, а также экологических катастрофах, а на колонне у дома 21 по Казанской улице — уже о нарушениях прав человека. Также листовки напоминали о проходящем сейчас плебисците.

