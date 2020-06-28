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28.06.2020 14:07
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В парке Победы после ремонта заработал фонтан «Слава». Следом за ним включают остальные

Фонтан «Слава» в парке Победы включили после ремонта, начав сезон фонтанов 2020 года. Всего их будет работать 60.

Как сообщает пресс-служба «Водоканала», 28 июня в Петербурге начали работу городские фонтаны. Первым стал фонтан «Слава» в парке Победы. Работы по его капремонту шли с 30 декабря 2019 года и были досрочно завершены к 9 мая 2020 года. Стоимость составила 53 млн рублей.

Открытие «Славы» дало старт запуску всех фонтанов города, сообщает предприятие.

Фото: пресс-служба «Водоканала»

Всего в сезоне-2020 будут работать 60 фонтанов и фонтанных комплексов. Среди них — 3 городских фонтана, которые в 2019 году были восстановлены в рамках городской программы: «Любашинский» на ул. Замшина, «Сказки детства» на проспекте Королева и фонтан в саду имени 30-летия Октября.

В текущем году ремонт и реконструкцию пройдут всего 5 комплексов. Кроме «Славы», это фонтаны на площади Победы на Московском проспекте, фонтан на Лермонтовском проспекте. «Также в 2020 году пройдет текущий ремонт для создания режима водной картины фонтан в городе Шушары, на улице Первомайской», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба «Водоканала»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

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hal9000
Фигня какая то..он раньше фигачил как следует..композиция богаче была..а это какой то дачный вариант..для полива грядок..у библиотеки такой позор вообще мало того что вонь идет так еще и струи одна туда другая мимо льет
Иван Петров
...Вслед за фонтаном "Слава" заработают фонтаны "Вова", "Коля" и "Дима".
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