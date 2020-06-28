Фонтан «Слава» в парке Победы включили после ремонта, начав сезон фонтанов 2020 года. Всего их будет работать 60.



Как сообщает пресс-служба «Водоканала», 28 июня в Петербурге начали работу городские фонтаны. Первым стал фонтан «Слава» в парке Победы. Работы по его капремонту шли с 30 декабря 2019 года и были досрочно завершены к 9 мая 2020 года. Стоимость составила 53 млн рублей.

Открытие «Славы» дало старт запуску всех фонтанов города, сообщает предприятие.