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25.06.2020 17:51
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Жара в Финляндии приблизилась к 80-летнему рекорду

Столбик термометра на юго-западе Финляндии поднялся выше +33 градусов Цельсия, в последний раз так жарко в Суоми в июне было в 1939 году. Об этом 25 июня сообщает Метеорологический институт страны.

В городе Канкаанпяа зафиксировано +33,4 градуса. Максимум в этом месяце был достигнут 81 год назад в Эхтяри, где воздух прогрелся до +33,8.

Тридцатиградусная жара стоит и в ряде других населённых пунктов Финляндии.

Петербург тоже изнывает от жары. По прогнозу синоптиков, в пятницу, 26 июня, среднесуточная температура в Северной столице превысит норму на 8 градусов.

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Комментарии (1)

вадики
А потом случилася Зимняя Война а потом 2 Мировая Великая Отечественная!Совпадение?Не думаю!!!!!!
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