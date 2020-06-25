Столбик термометра на юго-западе Финляндии поднялся выше +33 градусов Цельсия, в последний раз так жарко в Суоми в июне было в 1939 году. Об этом 25 июня сообщает Метеорологический институт страны.

В городе Канкаанпяа зафиксировано +33,4 градуса. Максимум в этом месяце был достигнут 81 год назад в Эхтяри, где воздух прогрелся до +33,8.

Тридцатиградусная жара стоит и в ряде других населённых пунктов Финляндии.

Петербург тоже изнывает от жары. По прогнозу синоптиков, в пятницу, 26 июня, среднесуточная температура в Северной столице превысит норму на 8 градусов.