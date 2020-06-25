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25.06.2020 16:20
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Гидрометцентр сообщил о погодных аномалиях. Петербург — в эпицентре

В прогнозе на ближайшие дни Гидрометцентр на своём сайте 25 июня сообщает о погодных аномалиях в отдельных регионах.

По прогнозу синоптиков, в пятницу, 26 июня, среднесуточная температура в Санкт-Петербурге превысит норму на 8 градусов: как видно на карте-схеме, наш город находится в эпицентре одного из двух крупных тёплых фронтов. Однако уже через три дня температура вернётся к обычным для конца июня показателям.

Скриншот с сайта&nbsp;<a href="https://meteoinfo.ru/t-5days" class="_">meteoinfo.ru</a>
Скриншот с сайта meteoinfo.ru

Москва на краю жары: там нормальное лето, разве что в ближайшие пару дней воздух может прогреваться чуть сильнее обычного.

В Приволжском и Уральском федеральном округах температурный фон сниженный. А на севере Сибири стоит самая небывалая жара: температура там в ближайшие дни будет превышать норму на 8–12 градусов.

«Фонтанка» уже писала о том, что в якутском городе Верхоянске, одном из полюсов холода, зарегистрирован температурный рекорд — плюс 38 градусов, а также о том, к каким трагическим последствиям может привести такая аномалия.

Скриншот с сайта&nbsp;<a href="https://meteoinfo.ru/t-5days" class="_">meteoinfo.ru</a>
Скриншот с сайта meteoinfo.ru

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Комментарии (1)

261989881
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