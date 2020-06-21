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21.06.2020 21:10
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На полюсе холода в Заполярье зафиксирована рекордная жара. Об этом пишут даже в США

В якутском городе Верхоянске зарегистрирован температурный рекорд. Как сообщили синоптики 21 июня, накануне воздух прогрелся до плюс 38 градусов.

Как отметил в Twitter французский специалист Этьенн Капикян, если данные подтвердятся, эта температура станет самым высоким показателем, когда-либо зафиксированным севернее Полярного круга.

До этого рекорд был установлен в июне 2015 года. Тогда столбики термометров в городе Форт-Юкон на Аляске в США поднялись до отметки плюс 37,8 градуса. На Верхоянск обращает внимание даже The Washington Post, сообщая, что 21 июня в городе было плюс 35,2 градуса. Обычно в июне здесь около 20 градусов тепла. Причина нынешних аномалий - большая область высокого давления, своего рода тепловой купол. С этим же связано потепление по всей Сибири, вызвавшее ускоренное таяние снега и вечной мерзлоты, что привело к крупному разливу топлива и раннему началу лесных пожаров, отмечает издание. «Фонтанка» также писала о взаимосвязи климата и недавних крупных ЧП.

Верхоянск – самый северный город Якутии. Там живут 1122 человека. Населённый пункт на 67,5 градуса северной широты известен крайне широким температурным диапазоном. Зимой там бывает до минус 50, что делает это место одним из полюсов холода – самых холодных мест на планете.

Фото&nbsp;<a href="https://vk.com/sakhagov" class="_">vk.com/sakhagov</a>
Фото vk.com/sakhagov
Фото с сайта&nbsp;<a href="https://verhoyansk.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3136222" class="_">verhoyansk.sakha.gov.ru</a>
Фото с сайта verhoyansk.sakha.gov.ru

В Петербурге тоже температура превышает обычные для июня значения. Зафиксировано несколько рекордов.

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Комментарии (5)

spb7771250
Фонтанка, разлив топлива в Норильске никак не связан с потеплением и грунтом!
260928241
Как бы они (США ) не ввели санкции , против нашего полюса холода , сгоряча.
Ser_N0771
То, что не наблюдали, это еще не значит, что такого не было... уголь-то откуда-то взялся на северах... значит там была буйная растительность
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