На полюсе холода в Заполярье зафиксирована рекордная жара. Об этом пишут даже в США
В якутском городе Верхоянске зарегистрирован температурный рекорд. Как сообщили синоптики 21 июня, накануне воздух прогрелся до плюс 38 градусов.
Как отметил в Twitter французский специалист Этьенн Капикян, если данные подтвердятся, эта температура станет самым высоким показателем, когда-либо зафиксированным севернее Полярного круга.
🌡️🔥 T°max de 38.0°C à #Verkhoyansk, #Sibérie orientale (67.55°N), ce 20 juin.— Etienne Kapikian (@EKMeteo) June 20, 2020
Si cette valeur est correcte, ce serait non seulement un record absolu à la station (37.3°C, 25/07/1988) mais aussi la température la plus élevée jamais observée au nord du cercle polaire #arctique ! pic.twitter.com/EUE8JVdkGR
До этого рекорд был установлен в июне 2015 года. Тогда столбики термометров в городе Форт-Юкон на Аляске в США поднялись до отметки плюс 37,8 градуса. На Верхоянск обращает внимание даже The Washington Post, сообщая, что 21 июня в городе было плюс 35,2 градуса. Обычно в июне здесь около 20 градусов тепла. Причина нынешних аномалий - большая область высокого давления, своего рода тепловой купол. С этим же связано потепление по всей Сибири, вызвавшее ускоренное таяние снега и вечной мерзлоты, что привело к крупному разливу топлива и раннему началу лесных пожаров, отмечает издание. «Фонтанка» также писала о взаимосвязи климата и недавних крупных ЧП.
Верхоянск – самый северный город Якутии. Там живут 1122 человека. Населённый пункт на 67,5 градуса северной широты известен крайне широким температурным диапазоном. Зимой там бывает до минус 50, что делает это место одним из полюсов холода – самых холодных мест на планете.
В Петербурге тоже температура превышает обычные для июня значения. Зафиксировано несколько рекордов.