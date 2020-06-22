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22.06.2020 18:59
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22 млрд рублей выделят из федерального бюджета в 2020 году на бесплатное питание для учащихся начальных классов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младших школьников. Об этом 22 июня сообщает сайт правительства.

Согласно документу, только в 2020 году в регионы будут направлены на эти цели 22 млрд рублей, в 2021-м — 43,6 млрд, в 2022-м — 43,6 млрд. При этом региональные власти за счёт собственных средств смогут предоставлять школьникам дополнительное питание.

Предложение сделать питание для начальной школы бесплатным выдвинул президент России во время обращения к Федеральному собранию в начале этого года. До этого обеспечение питанием учащихся было обязанностью исключительно регионов и муниципалитетов. В большинстве субъектов России бесплатным оно было только для льготников. Теперь же у всех учащихся с первого по четвёртый класс появится такая возможность, независимо от социального статуса.

Сегодня в России около 6,8 миллиона младших школьников. По прогнозам на 2021 год их будет 7,1 миллиона человек, на 2022 год — 7,2 миллиона.

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Комментарии (2)

killbeachtrash
Задача то "денег" попилить. Золотову например все в глаза высказали и что ? Кушайте детишки, коль мама с папой на могут на завтраки Вам заработать.
dimas062
И кто же освоит 22 млрд. на школьном питании? Точно повар какой-нибудь.
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