22 млрд рублей выделят из федерального бюджета в 2020 году на бесплатное питание для учащихся начальных классов

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младших школьников. Об этом 22 июня сообщает сайт правительства.



Согласно документу, только в 2020 году в регионы будут направлены на эти цели 22 млрд рублей, в 2021-м — 43,6 млрд, в 2022-м — 43,6 млрд. При этом региональные власти за счёт собственных средств смогут предоставлять школьникам дополнительное питание.



Предложение сделать питание для начальной школы бесплатным выдвинул президент России во время обращения к Федеральному собранию в начале этого года. До этого обеспечение питанием учащихся было обязанностью исключительно регионов и муниципалитетов. В большинстве субъектов России бесплатным оно было только для льготников. Теперь же у всех учащихся с первого по четвёртый класс появится такая возможность, независимо от социального статуса.

