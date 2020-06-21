С памятника жертвам политических репрессий на Неве пропала гранитная книга
На Воскресенской набережной исчез элемент памятника жертвам политических репрессий «Метафизические сфинксы». Об этом местные жители пишут в сообществе «ВКонтакте» «Жители МО Литейный округ».
Гранитная книга была установлена на выступе под стеной с металлическим венком.
По словам местного жителя Вадима Суходольского, который сфотографировал пропажу, точная дата повреждения памятника неизвестна. «Сигнал о повреждении памятника на днях сообщил один из жителей нашего муниципалитета. Я проверил информацию, посетил памятник и зафиксировал на фотографиях повреждения», — написал он.
Суходольский отправил обращение с фотографиями в администрацию Центрального района Петербурга с просьбой привлечь к ответственности виновных, а также восстановить памятник.
Памятник жертвам политических репрессий был установлен 28 апреля 1995 года. Автором проекта и скульптором выступил Михаил Шемякин, архитекторами — Вячеслав Бухаев и Анатолий Васильев. На противоположной стороне Невы напротив памятника находится бывшая тюрьма «Кресты», где в советские годы содержали многих политических заключенных.