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21.06.2020 16:34
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С памятника жертвам политических репрессий на Неве пропала гранитная книга

На Воскресенской набережной исчез элемент памятника жертвам политических репрессий «Метафизические сфинксы». Об этом местные жители пишут в сообществе «ВКонтакте» «Жители МО Литейный округ».

Гранитная книга была установлена на выступе под стеной с металлическим венком.

Скриншот из сообщества&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/liteynyokrug" data-from-id="-178335786" data-post-id="-178335786_17167" data-post-click-type="post_owner_link">Жители МО Литейный округ</a>&nbsp;/&nbsp;<a href="https://vk.com/liteynyokrug" class="_">vk.com/liteynyokrug</a><br>
Скриншот из сообщества Жители МО Литейный округ / vk.com/liteynyokrug

По словам местного жителя Вадима Суходольского, который сфотографировал пропажу, точная дата повреждения памятника неизвестна. «Сигнал о повреждении памятника на днях сообщил один из жителей нашего муниципалитета. Я проверил информацию, посетил памятник и зафиксировал на фотографиях повреждения», — написал он.

Суходольский отправил обращение с фотографиями в администрацию Центрального района Петербурга с просьбой привлечь к ответственности виновных, а также восстановить памятник.

Памятник жертвам политических репрессий был установлен 28 апреля 1995 года. Автором проекта и скульптором выступил Михаил Шемякин, архитекторами — Вячеслав Бухаев и Анатолий Васильев. На противоположной стороне Невы напротив памятника находится бывшая тюрьма «Кресты», где в советские годы содержали многих политических заключенных.

Скриншот из сообщества&nbsp;<a class="author _" href="https://vk.com/liteynyokrug" data-from-id="-178335786" data-post-id="-178335786_17167" data-post-click-type="post_owner_link">Жители МО Литейный округ</a>&nbsp;/&nbsp;<a href="https://vk.com/liteynyokrug" class="_">vk.com/liteynyokrug</a><br>
Скриншот из сообщества Жители МО Литейный округ / vk.com/liteynyokrug

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Комментарии (7)

any_5e4cfc41eb9fb
Шукшина Василия Макарыча не любят. Подонки
Nafanka
Взяли почитать... ))) Ненадолго... )))
vivich
"Открывайте воротА - поднаперла лимитА" (с)
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