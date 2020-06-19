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19.06.2020 18:41
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Пассажиропоток в петербургском транспорте вырос на 140% по сравнению с апрелем

Пассажиропоток в Петербурге приходит в норму, и он уже достиг 50% от стандартного прошлогоднего, сообщил исполняющий обязанности директора СПб ГКУ «Организатор перевозок» Владимир Шведченко.

«Примерно 52–54% пассажиров уже выходят и пользуются общественным транспортом (по сравнению с прошлым годом). В сравнении с апрелем месяцем, когда были самые строгие ограничения, мы выросли примерно на 138–140%. При этом транспортных средств, находящихся на линиях, на маршрутах, — практически 88–90% от стандартного выпуска», — заявил он 19 июня в эфире канала «Санкт-Петербург».

Растет и количество коммерческих маршрутов. Комтранс опубликовал перечень маршрутов общественного транспорта, движение по которым запрещено с 15 до 28 июня. Изначальный список сократился почти на четверть.

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